A vizitat toată România și a ajuns în piața Obor. Ce a ajuns să cumpere un vlogger străin în ”cea mai prietenoasă nație din Europa”

Davud Akhundzada, un vlogger extrem de popular în Azerbaidjan, cu peste 800.000 de urmăritori pe TikTok, a ales să viziteze România în cadrul unei expediții recente prin Europa de Est. Cunoscătorii vlogurilor sale de călătorie știu că Davud explorează destinații mai puțin convenționale, iar vizita în România a fost una dintre cele mai așteptate. În timp ce urmăritorii săi au fost încântați de impresiile sale despre orașele și peisajele românești, ceea ce a atras atenția publicului a fost experiența lui de cumpărături în Piața Obor din București.



O experiență autentică în piața Obor

După ce a petrecut o zi explorând Centrul Vechi și Calea Victoriei, fiind plăcut surprins că strada era închisă pentru pietoni, Davud Akhundzada a decis să se îndrepte către una dintre cele mai cunoscute piețe din București – Piața Obor. Cu o tradiție de zeci de ani, Piața Obor este un punct de atracție atât pentru localnici, cât și pentru turiști, fiind renumită pentru oferta sa vastă de produse proaspete, de la fructe și legume, la brânzeturi, carne și produse tradiționale.

Plimbându-se printre tarabele pieței, tânărul vlogger a fost impresionat de varietatea produselor și de amabilitatea vânzătorilor. Primul lucru care i-a atras atenția a fost un stand cu cireșe, unde, fără să ezite, a cumpărat un kilogram de cireșe la un preț de 4,31 dolari (aproximativ 20 de lei). „Este sezonul lor și am obținut un preț foarte bun. Sunt uimit de diversitatea fructelor și legumelor proaspete pe care le văd aici”, a spus Davud în videoclipul său, stârnind interesul fanilor săi din Azerbaidjan, care au comentat cu entuziasm.

După ce a analizat cu atenție ofertele, Akhundzada nu s-a oprit doar la cireșe. A decis să își completeze achizițiile cu un kilogram de roșii românești, pe care le-a cumpărat cu doar 1,30 dolari (aproximativ 6 lei). Roșiile i-au atras atenția prin mărimea lor, iar vloggerul le-a lăudat pentru gustul autentic și aspectul plăcut. Pe lângă acestea, a mai achiziționat și două legături de usturoi pentru 10 lei, apreciind cât de proaspete și naturale arătau produsele.

Lavanda și tradițiile românești

Însă ceea ce a completat cu adevărat experiența sa în Piața Obor a fost momentul în care a cumpărat un săculeț de lavandă pentru 5 lei. Lavanda, un simbol al culturii și tradițiilor românești, l-a fascinat pe vlogger, iar acesta a vrut să ducă un mic suvenir cu el în Azerbaidjan. „Acesta este un detaliu autentic. Lavanda este foarte populară în România și am vrut să o iau ca amintire. Este o mică parte din această cultură frumoasă”, a spus el.

În plus, vloggerul a fost generos cu vânzătorii, lăsând bacșiș la fiecare stand de unde a cumpărat, arătând astfel aprecierea sa pentru ospitalitatea cu care a fost întâmpinat. „Primele impresii despre piață sunt foarte pozitive: este bine organizată, extrem de curată și are o ofertă diversificată. Nu mă surprinde deloc, având în vedere că astfel de locuri sunt foarte bine gestionate”, a adăugat el.



România, „cea mai prietenoasă națiune din Europa”

După experiența sa în Piața Obor, Davud Akhundzada a postat pe Facebook un mesaj emoționant despre România, pe care a numit-o „cea mai prietenoasă națiune din Europa”. Vloggerul a explicat că a vizitat peste 20 de țări europene, însă căldura și ospitalitatea cu care a fost primit în România i-au lăsat o impresie de neuitat. „Nu am avut nicio așteptare înainte de a ajunge în România, dar am fost plăcut surprins de infrastructura țării, de prețurile accesibile și, mai ales, de oamenii extrem de prietenoși. Am simțit ospitalitatea autentică încă de la primele interacțiuni și am fost impresionat de cât de deschiși sunt românii.”

Davud a adăugat că România, alături de Bulgaria, a devenit parte a spațiului Schengen din martie 2024, ceea ce facilitează călătoriile pentru turiști. „România este o țară foarte diversificată și sigură, iar eu abia aștept să mă întorc aici”, a concluzionat el.

Cum percepe lumea vizita lui Davud în România

Videoclipurile lui Davud despre România au devenit virale pe TikTok, iar urmăritorii săi au fost uimiți de ceea ce a reușit să cumpere cu doar 60 de lei din Piața Obor. Experiențele sale au captat atenția publicului internațional și au oferit o imagine autentică a vieții cotidiene din România. Multe comentarii au subliniat cât de ieftine și proaspete sunt produsele, iar altele au remarcat cât de deschise și prietenoase sunt interacțiunile cu localnicii.

Pe lângă clipurile sale de pe TikTok, Davud Akhundzada și-a împărtășit experiențele și pe YouTube și Facebook, consolidând imaginea României ca destinație turistică primitoare și fascinantă.