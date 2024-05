A început facultatea la 81 de ani: Pasiunea pentru studiu și determinarea de a nu sta degeaba

Lucille Terry, o studentă de 85 de ani din Cirencester, este pe cale să finalizeze a patra ei facultate, demonstrând că niciodată nu e prea târziu să-ți urmezi pasiunile.

Terry a absolvit primul sa facultate în farmacie la Universitatea din Manchester în 1962, iar acum studiază religia, filosofia și etica la The Open University. Ea își va finaliza această facultate în jurul vârstei de 90 de ani.

Recent, Lucille Terry a fost onorată într-o ceremonie specială la biserica parohială din localitatea sa, Siddington Park. Ea a fost recunoscută pentru dedicarea sa în studiu și realizările sale impresionante.

Lucille Terry, fostă profesoară, a decis că nu vrea să-și petreacă pensia „doar făcând integrame”.

„Nu pot doar să stau degeaba, să nu fac nimic și să mă uit la televizor tot timpul”, a spus ea. „Fiica mea m-a întrebat acum câteva săptămâni: ‘Ce îți place cu adevărat să faci?’. Îmi place să studiez. Îmi face plăcere, nu este o povară pentru mine”.

Terry are deja studii în domeniile umaniste, psihologie și religie și a urmat un curs în științe la The Open University în 1972, înainte de a obține certificatul de predare.

Ea a subliniat că nu trebuie să fii „genial” pentru a urma cursuri universitare, spunând: „Nu sunt deșteaptă. Nu am fost strălucită la școală. Am fost doar mediocră. Cred că la unul sau două dintre cursurile mele de la Open University am obținut onoruri de primă clasă. Nu trebuie să fii strălucit pentru a reuși”.

Recunoașterea și impactul asupra celor din jur

Pe 20 mai, Lucille Terry a primit o scrisoare înrămată, în semn de recunoaștere a devotamentului său pentru studiu și realizările sale uimitoare, de la Reverendul Canon Graham și Reverendul Matt Frost. Ian Pickup, pro-vice-cancelarul de la The Open University, i-a scris lui Terry: „Pasiunea ta pentru cunoaștere servește drept un far de speranță și încurajare pentru indivizii de toate vârstele, demonstrând că, cu dedicare și perseverență, orice este posibil”.

Lucille Terry, care studiază pentru diploma sa de la distanță, a declarat că speră să inspire și alte persoane apropiate de vârsta ei.