A fost lansat filmul despre ”Generația de Aur”. Florin Prunea, despre greșeala care a trimis România acasă de la CM din SUA: ”Nu voiam să cobor din avion”

Filmul ”Hai, România – Povestea Generaţiei de Aur” a fost lansat în prezenţa foştilor internaţionali români care în 1994 reuşeau cea mai mare performanţă a echipei naţionale, calificarea în sferturilor de finală ale CM din SUA. Florin Prunea a vorbit despre greșeala care a trimis România acasă.

Filmul despre ”Generația de Aur” este regizat de Claudiu Mitcu, după un scenariu semnat de scriitorul Andrei Crăciun şi produs de Călin Creţu, Simion Apreutese şi Loredana Apreutese (Headline Management Agency). Este primul film al acelor vremuri, al „nopţilor albe” de sărbătoare, care va fi difuzat în premieră pe marele ecran şi va putea fi văzut de microbiştii de toate vârstele, în toată ţara, începând cu 1 martie. Astfel, se vor marca 30 de ani de la cel mai glorios moment al fotbalului românesc, calificarea în sferturile de finală la CM din SUA.

Producţia cinematografică ”Hai România – Povestea Generației de Aur” îi aduce, atât prin imagini de arhivă, cât şi prin interviuri realizate special pentru acest film documentar, pe Gheorghe Hagi, Ilie Dumitrescu, Miodrag Belodedici, Gheorghe Mihali, Dorinel Munteanu, Tibor Selymes, Florin Răducioiu, Ionuţ Lupescu, Basarab Panduru, Ion Vlădoiu, Adrian Mutu, Marius Lăcătuş, Gavril Balint, Adrian Ilie, Gheorghe Craioveanu, Ioan Ovidiu Sabău, Constantin Gâlcă, alături de portarii echipei naţionale, Florin Prunea şi Bogdan Stelea.

Pentru realizarea filmului şi a serialului au fost înregistrate peste 200 de ore de interviuri şi ilustraţii, în diferite locuri din România, cât şi în străinătate, mai precis în Italia, Coreea de Sud şi Spania, unde echipa de producţie a stat de vorbă cu Cristian Chivu, Dan Petrescu şi Gheorghe Popescu.

La lansarea din Capitală au fost prezenţi, printre alţii, foştii fotbalişti Ionuţ Lupescu, Gheorghe Mihali, Florin Prunea, Bogdan Stelea, Ilie Dumitrescu, Ion Vlădoiu, Marius Lăcătuş și Florin Radu Răducioiu.

Fostul portar al naționalei, Florin Prunea, a declarat la lansarea filmului „Hai, România – Povestea Generaţiei de Aur”, că el este vinovat pentru eliminarea naționalei de la Campionatul Mondial din 1994, după meciul cu Suedia, dar a subliniat că suporterii primei reprezentative l-au iertat.

„Eu sunt ăla care am comis-o la meciul cu Suedia, cred că mă cunoaşte toată lumea. Îmi pare rău că am comis-o, dar aşa a vrut Dumnezeu. Suporterii naţionalei m-au iertat, da. M-au iertat chiar de pe scara avionului la întoarcere atunci. Am oprit la Timişoara atunci, pentru că ne aşteptau 50.000 de timişoreni.