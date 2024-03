10 locuri din lume „numai pentru femei”, unde accesul bărbaților este interzis

Lucruri extraordinare se întâmplă când fetele și femeile se adună într-un singur loc. Dominanța feministă a permis femeilor să îmbrățișeze, de-a lungul anilor, puncte de vedere liberale. În plus, schimbările structurale au ajutat numeroase femei să lupte împotriva oprimării sistematice și a nedreptăților.

Plăcerile simple de care se bucură acum femeile, cum ar fi vizionarea unui film despre puterea feminină, au fost primite cu brațele deschise. Spațiile de locuit doar pentru femei, cluburile, insulele, locurile de parcare sau mijloacele de transport în comun sunt acum spații sigure în care femeile se pot exprima în moduri pe care prezența bărbaților le-ar împiedica. Iată câteva bastioane ale puterii feminine; Locuri Doar pentru Femei, în care bărbaților le este interzis accesul.

Hotelul Luthan în Riyadh, Arabia Saudită

Cu un scor de 17% la capitolul drepturi personale în Indexul Progresului Social din 2018, viața pentru femeile într-o regat recunoscut ca fiind cea mai conservatoare țară de pe pământ este departe de a fi ușoară. Într-un oraș cu vreme însorită perfectă, o femeie nu se poate caza la un hotel și nu poate folosi piscina sau spa-ul la propria discreție. Astfel de facilități sunt disponibile doar pentru bărbați sau accesibile femeilor doar atunci când nu deranjează folosirea lor de către bărbați. Dar, datorită Hotelului Luthan din Riyadh, femeile saudite nu mai trebuie să-și revendice drepturi egale de utilizare a piscinei. Luthan este primul hotel din regat în care nu sunt acceptați patroni de sex masculin.

Toată lumea aflată sub acoperișul hotelului Luthan este de sex feminin, iar bărbații nu sunt bineveniți aici. Luthan, care înseamnă literalmente „refugiu”, este deținut, administrat și condus de femei. Hotelul a devenit o oază pentru femeile care caută odihnă și relaxare după ore lungi de întâlniri și oferă un spa deschis, cu o gamă largă de tratamente, inclusiv o piscină pentru a ajuta la combaterea căldurii. Femeile se pot bucura de aerobic în sala de sport și se pot răsfăța cu yoga pentru pace interioară. Luthan este deținut de 20 de prințese saudite. Da, ați auzit bine! Paradoxal, a fost inaugurat de șapte prinți și fiul guvernatorului din Riyadh.

Insula SuperShe în Raseborg, Finlanda

Există zile în care cea mai mare dorință a unei femei este un bilet dus către Themyscira; o șansă de a locui în liniște, înconjurată de alte femei puternice. Ei bine, Kristina Roth a fondat o insulă doar pentru femei. SuperShe Island are sediul în Finlanda și oferă o destinație axată pe sănătate pentru vizitatoarele de sex feminin. Este o insulă reală unde bărbații sunt interziși.

Antreprenoare de profesie, Kristina și-a dat seama că relaxarea și refacerea nu se potrivesc bine pentru femei în compania bărbaților. Insula de vacanță doar pentru femei are o mulțime de elemente hygge și covorașe de yoga pentru a insufla cât mai multă pace și liniște în forțele sale de elită, înainte de a le trimite înapoi în lupta pentru egalitate. După cum se menționează pe site, Kristina are misiunea de a reuni femei puternice din întreaga lume. O ședere prelungită acolo oferă femeilor o mulțime de activități din care să aleagă, printre care yoga, saune, masaje, înot în natură și plimbări relaxante în natură.

Satul Umoja în Samburu, Kenya

Satul Umoja este un refugiu de pace pentru multe femei frumoase din tribul Samburu, care poartă, din păcate, povara unui trecut întunecat. O vizită în Umoja, chiar în inima câmpiilor uscate și prăfuite din districtul Samburu din Kenya, te va lăsa cu inima caldă datorită ospitalității femeilor ce te întâmpină cu cântece și care poartă frumoase podoabe tradiționale Samburu în jurul gâtului.

Într-o cultură foarte patriarhală, Umoja este un sat unic în regiune, unde niciunui bărbat nu-i este permis accesul. Este un refugiu sigur pentru femeile respinse și stigmatizate. Satul a devenit o oază de speranță pentru fiecare femeie și fată care fuge de ororile întunecate ale violenței domestice, violului, mutilării genitale feminine și căsătoriilor între minori.

Satul Umoja este condus de Rebecca Lolosoli. Ea a fondat satul în 1991, împreună cu 15 femei care au suferit trauma violului de către soldații britanici care au baze de antrenament în zonă. Femeile sunt foarte fericite că se au unele pe altele.

Femeile Samburu din sat sunt unite de o legătură sororală unică. Satul este condus în întregime de femei, operat de femei, afacerile sunt conduse de femei, casele sunt construite de femei și păzite de femei. Activitățile satului sunt, de asemenea, conduse de femei. În satul Umoja, bărbații nu au voie. Cu toate acestea, în celelalte sate din apropiere, li se permite să meargă, dar trebuie să respecte anumite reguli.

Noiva do Cordeiro din Belo Vale

Brazilia Noiva do Cordeiro se traduce prin „Mireasa Mielului” în portugheză. Totul despre acest mic sat are o notă feminină. Casele sale sunt pictate în roz, portocaliu și lila, iar copacii bine îngrijiți au panglici drăguțe pe ei.

Situat la 300 de mile de Rio de Janeiro, această așezare exclusiv feminină numără peste 600 de femei, majoritatea între 20 și 35 de ani. Sunt femei extrem de frumoase. Când fiii din această țară împlinesc 18 ani, sunt trimiși departe. Bărbații nu au voie să trăiască aici. Cu toate acestea, au existat apeluri recente pentru bărbați singuri care vor trăi după regulile femeilor.

Datează din anii 1890. A fost fondat ca urmare a suferinței dureroase a unei femei din stigma excomunicării din biserica catolică după ce a părăsit un bărbat cu care fusese forțată să se căsătorească. Ea a fost acuzată de adulter.

Showroomul Le Mall Car din Jeddah

Arabia Saudită Există multe lucruri pe care o fată nu le poate face în Arabia Saudită, iar unele dintre ele sunt pur și simplu ridicole. De exemplu, o fată nu poate vizita un cimitir nici citi o revistă necenzurată. O femeie care se dezbracă în cabina de probă a unui magazin de îmbrăcăminte este, de asemenea, un mare Nu.

Atunci buzz-ul generat de ridicarea interdicției care le interzicea femeilor să conducă a creat un spectacol colosal la nivel mondial. Pentru prima dată, femeilor le-a fost permis să-și conducă mașinile fără teama de detenție sau arestări.

Pentru a condimenta lucrurile, Showroomul Le Mall Car, un showroom doar pentru femei din orașul Jeddah, le oferă acum femeilor o probă din ceea ce le-a lipsit. Showroomul, desigur, a creat mediul perfect pentru selfie-uri pentru femeile care se bucură de acest nou val de libertate. Recent, a găzduit chiar și primul showroom auto doar pentru femei din Arabia Saudită.

Stația de cale ferată doar pentru femei Gandhi Nagar din Delhi, India

Există puține lucruri la fel de umilitoare și jenante ca a fi „ciupită” în metrou, mângâiată în autobuz sau forțată să stai pe genunchii unui străin în public. În India, acest comportament nepotrivit este atât de răspândit, încât i se dă chiar un nume; „Eve-teasing”

Poate suna ca o măgulire, dar este doar un cuvânt drăguț pentru hărțuirea sexuală într-o țară care are un record îngrozitor de violență împotriva femeilor. În timp ce bărbații fac remarci sexualizate la adresa femeilor, le hărțuiesc și le ating indiscriminat. Acest comportament își găsește de obicei libertatea de exprimare nefiltrată în sistemul de transport public din India.

Pentru a-și proteja femeile, guvernul indian a introdus trenuri doar pentru femei care sunt pictate în culori drăguțe și fără niciun strop de Eve-teasing, oferind acestei națiuni populate o călătorie mult necesară de solace și confort. Trenurile operează în Delhi, Calcutta, Mumbai și Madras.

Stația de cale ferată Gandhi Nagar are un personal compus exclusiv din femei. Este condusă în întregime de 28 de angajate de sex feminin, inclusiv personalul de operare, verificatorii de bilete, supervizorii de rezervări și bilete. Este prima stație din țară condusă în întregime de femei.

182 de locuri de parcare doar pentru femei în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite (EAU)

Găsirea unui loc de parcare în orașele aglomerate adesea prezintă coșmaruri nedorite. Uneori, poate duce la lupte cu pumnii sau la utilizarea unui limbaj neadecvat. Rezervarea a 182 de locuri de parcare oferă un semn de ușurare pentru femeile din capitala Abu Dhabi în EAU. În timp ce alți șoferi nefericiți petrec 44 de ore anual căutând un loc de parcare, aceste femei zâmbesc pe tot drumul către locurile lor de parcare rezervate.

Departamentul Afacerilor Municipale și Transportului (DMAT) a declarat că aceste locuri sunt pentru a asigura că femeile au intimitatea lor și pot parca ușor. Locurile sunt marcate cu semne roz și marcaje albe.

Instrucțiunile de parcare din aceste zone asigură că bărbații nu se apropie de aceste locuri rezervate femeilor. Dacă bărbații îndrăznesc să vină și să parcheze în aceste locuri, vehiculele lor sunt remorcate, pe lângă faptul că sunt amendați pentru parcare ilegală.

Etajul Ducesei din Hotelul Dukes, Dubai

Căutați o escapadă de lux în inima Emiratelor? sau o evadare între fete? Atunci Hotelul Dukes din Palm Jumeirah, Dubai, este locul potrivit. Întregul său al treilea etaj este cunoscut sub numele de Etajul Ducesei, un etaj exclusiv feminin.

Etajul Ducesei este decorat cu țesături Liberty, ferestre din podea până în tavan și acces privat la lifturi. Oaspeții de sex feminin sunt serviți exclusiv în lounge-urile de șampanie și ceai. Are 20 de camere exclusive pentru femei, cu vederi scenice la ocean de vis.

Debrah Dhugga, directorul general al Hotelului Dukes, a indicat că prin călătoriile ei, a fost inspirată de un gol pentru un hotel de lux destinat femeilor, și această inspirație a născut Ducesa. Ea și-a dorit să creeze o experiență unică personalizată în întregime pentru femei.

Grace Belgravia din Belgravia, Londra

Grace Belgravia este un oază de confort în inima Londrei. Este un club privat doar pentru membre femei. Și-a deschis porțile în 2012 și ascensiunea sa a fost impresionantă. Găzduiește toate femeile cu specialiști care acoperă tot ce este relevant pentru femei, inclusiv nutriție, frumusețe, printre altele.

Taxa anuală de membru se ridică la 5.500 de lire sterline și o taxă de înscriere de 2.000 de lire sterline. După plata taxelor, îi este atribuit un membru un „Înger” pentru a avea grijă de fiecare capriciu al lor, plus serviciul de concierge al visurilor lor și o experiență de neuitat.

Bărbații nu au acces în acest adăpost luxos. Secretul din spatele succesului Grace Belgravia este că femeile, în general, se bucură de compania celorlalte, făcându-l locul perfect pentru a face rețea în timp ce se răsfăță cu puțin lux și relaxare.

The Wing în districtul Flatiron, New York

The Wing este un amestec frumos de decor modern și de mijloc de secol, cu multe pasteluri pe pereții săi, un club social și spațiu de lucru doar pentru femei, care a avut un succes uriaș.

Este o lume colorată în nuanțe de roz la The Wing, plină de lucrători empatici și amabili, plus cafea tare și fierbinte, întotdeauna gata când este nevoie. The Wing poate găzdui cel puțin 200 de femei, iar ceremonia sa de deschidere a fost atât de feminină, încât a avut o petrecere pijama reală cu oaspeți în pijamale personalizate.

Are o regulă strictă de interzicere a bărbaților și biblioteca sa prezintă doar autoare femei. Obiectivul său este de a oferi femeilor un spațiu în care să se simtă confortabil înainte de a ieși să lupte pentru împuternicire.

Aceste locuri „Doar pentru femei” reprezintă mai mult decât simple refugii ale independenței și forței feminine; ele sunt embleme ale evoluției sociale și ale efortului continuu pentru egalitate și securitate. Creând spații unde femeile pot experimenta libertate, intimitate și sprijin reciproc, aceste locuri nu doar oferă un refugiu și o sursă de relaxare, dar și împuternicesc femeile să se exprime liber și să-și asume poziții de lider în societate. În esență, existența acestor enclave exclusiv feminine subliniază necesitatea unor spații sigure și afirmative într-o lume care încă se confruntă cu disparități de gen și hărțuire.