Volkswagen Beetle așa cum nu l-ai văzut niciodată: o mașină de colecție la un preț imbatabil

Bug-ul cu aspect unic vine cu o insignă Transformer și ar putea juca cu ușurință într-un film SF de la Hollywood.

VW Beetle a fost întrerupt în 2019 și nu se va întoarce în viitorul apropiat, dar fanii modelului pot găsi încă o mulțime de exemple pe piața de mașini second hand – fie stoc, fie modificate. Dacă preferi mașinile reglate cu o notă specială, atunci acest New Beetle ar putea fi pentru tine, deoarece bodykit-ul futurist personalizat îl face să nu arate ca un bug obișnuit.

Mașina de proiect se bazează pe un VW New Beetle din 2000, dar dacă nu ar fi plafonul ultra cunoscut, ar părea aproape de nerecunoscut datorită modificărilor vizuale extinse. Curbele moi ale caroseriei originale au fost înlocuite cu aripi mai ascuțiți și mai largi. Acestea integrează noi faruri stivuite vertical și stopuri în formă de L, îmbinându-se cu barele de protecție față și spate restilizate.

LED-urile fac ca New Beetle să arate ca o mașină de film, o senzație care este accentuată de admisia inferioară a barei de protecție ca o gură din față. Profilul are oglinzi mai subțiri, care ar fi mai bine schimbate cu camere, în timp ce emblema VW din față a lăsat loc siglei Transformers din orice motiv. Coada are o deschidere de dimensiuni generoase, asemănătoare unui difuzor, care găzduiește o singură țeavă de evacuare.

Capota, plafonul, ușile, stâlpii și portbagajul sunt preluate din vehiculul donator, la fel ca în cazul umbrei exterioare galbene. Potrivit proprietarului actual, bodykit-ul personalizat este înșurubat, făcându-l complet detașabil dacă este necesar. Cu toate acestea, sunt șanse ca orice cumpărător potențial să nu fie interesat să-l dezbrace. Modelul are un set de jante din aliaj Ambit de 18 inchi vopsite în negru, încălțate cu anvelope 275/35R18.

Interior

În interior, tabloul de bord și cardurile ușilor au fost îndepărtate, dându-i un aspect post-apocaliptic, deși vehiculul este încă în lucru. Proprietarul a optat pentru ștergerea aerului condiționat, airbag-ului, a sistemului de sunet și a servodirecției, păstrând în același timp grupul de instrumente voluminos și scaunele din față originale, care ar putea folosi tapițerie/huse proaspete.

Vehiculul a parcurs 209.000 km, deci nu este în cea mai bună stare posibilă. Sub capotă se află un motor de 1,8 litri cu un număr necunoscut de modificări care este cuplat la o cutie de viteze automată. Ca o reîmprospătare, cea mai puternică versiune a motorului turbo de 1,8 litri din stocul New Beetle a produs 178 CP (132 kW / 180 CP) și 235 Nm (173 lb-ft) de cuplu.

Potrivit listei de pe Facebook Marketplace, vehiculul puternic modificat are un preț de 4.500 de dolari, ceea ce îl face mai scump decât New Beetle tipic de la începutul anilor ’00. Pentru oricine este interesat, bug-ul cu aspect unic se află în Cheshire, Connecticut, SUA.