VIDEO Samsung Galaxy S23 Ultra, Roboți, Ecolocație, Inteligență Artificială, Bard – Playtech News Bytes 29

Samsung Galaxy S23 Ultra este cel mai performant telefon al companiei sud coreene. Pe langa procesorul puternic, el vine și cu o cameră impresionantă

Acesta este Samsung Galaxy S23 Ultra. Deși la design seamănă destul de mult cu modelul de anul trecut, Ultra din acest an vine cu îmbunătățiri majore pe partea de procesare. La interior, găsim un Snapdragon 8 gen 2, un cip special conceput pentru noile terminale Samsung. Acest lucru va ajuta utilizatorii în timpul sesiunilor intense de joc sau pe partea de productivitate. Însă vedeta pe acest telefon este camera, care de această dată are 200 de megapixeli. Am testat deja abilitățile de captură ale acestui dispozitiv și pot să va spun sincer că rezultatul este impresionant

Revoluția tehnologică nu încetează să ne surprindă, iar astăzi vorbim despre robotul care își schimbă forma

Toți am văzut filmele Terminator care, pe vremea noastră, erau considerate SF. Cine ar fi crezut că, la mai puțin de două decenii de atunci, acele imagini vor deveni realitate. Astăzi, vorbim despre un robot care poate să își schimbe forma. El este metalic, fiind realizat din microparticule de metal lichid care pot fi dirijate și remodelate prin câmpuri magnetice externe,. A fost chiar comparat pe scară largă cu personajul T-1000 din franciza cinematografică „Terminator”. Deși personajul filmului era un cyborg criminal, acest robot poate fi folosit în mediile clinice și mecanice ajungând în spații greu accesibile.

Ecolocația le-ar putea oferi roboților mici capacitatea de a găsi oameni pierduți

Cu toţii ştim că o fiinţă umană normală şi sănătoasă are cinci simţuri mirosul, gustul, văzul, pipăitul şi auzul. Există însă şi un aşa-zis „al şaselea simţ”, care permite percepţii extrasenzoriale. Cercetătorii de la Universitatea din Toronto dezvoltă un sistem de ecolocație pentru roboți mici. Acești roboți, cu ajutorul unui nou sistem, pot intra în spații mici neexplorate anterior și pot fi trimiși în misiuni de salvare și căutare.

Inteligența Artificială a creat un serial despre nimic

Un soft de inteligență artificială a creat un spin off al serialului Seinfeld. Nouă versiune se numește Nothing, Forever și este disponibilă pe platforma Twitch. Acest serial emite live non-stop. Seria are în prim plan patru personaje de desene animate pixelate care vorbesc între ele despre nimicuri cotidiene. Personajele par versiunile animate ale actorilor principali din Seinfeld. Practic, personajele vorbesc între ele folosind GPT-3, iar dialogurile generate automat amuză și sperie în același timp publicul care poate comenta în timp real. În acest moment, canalul este urmărit de peste 90.000 de persoane

Bard este concurentul ChatGPT de la Google

Acest rival al lui Chat GPT va fi încorporat în motorul de căutare Google. Se presupune că Bard este capabil să explice subiecte complexe, cum ar fi descoperirile din spațiul cosmic, în termeni suficient de simpli pentru că un copil să înțeleagă. De asemenea, acesta susține că serviciul va îndeplini și alte sarcini mai banale, cum ar fi să ofere sfaturi pentru planificarea unei petreceri. Totul pare foarte interesant dacă nu ținem cont că această lansare are riscul de a stârni nenumărate controverse și furniza baza ideală pentru un proces colectiv cu despăgubiri de miliarde