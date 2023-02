VIDEO Rușii au atacat legătura strategică între Ucraina, Moldova și România. Arma folosită în premieră, o nouă amenințare majoră pentru Kiev

Cel mai recent val de atacuri ale Rusiei asupra țării vecine a vizat și Podul Zatoka, în apropiere de orașul-port Odesa, o legătura strategică între Ucraina, Republica Moldova și România. Potrivit imaginilor surprinse de camerele video, arma folosită de soldații ruși în acest bombardament este o premieră.

În timpul nopții, armata rusă a atacat Podul Zatoka (sudul Ucrainei), cel mai probabil cu o dronă marină, arma fiind folosită în premieră. Imaginile cu momentul în care podul sare în aer s-au viralizat pe rețelele sociale. Deși autoritățile ucrainene au anunțat că pagubele nu ar fi foarte mari, forțele militare se tem că utilizarea de către Rusia a unor dispozitive fără echipaj pe apă reprezintă o amenințare pentru transportul maritim civil în Marea Neagră. În același timp, analiștii militari au spus că efectele cele mai grave ar fi pentru strategia navală ucraineană

Podul Zatoka este o legătură strategică între Ucraina, Republica Moldova și România, fiind vizat de Kremlin și în trecut, dar cu succes limitat. Primul atac asupra structurii pe care ar fi transportate armele occidentale a fost chiar în primele zile ale războiului.

Cu toate că Ministerul Apărării de la Moscova nu a confirmat utilizarea dronelor navale, bloggerii militari ruși au dezvăluit că dezvoltarea acestor arme a început după ce o navă ucraineană fără echipaj a fost găsită în largul coastelor Crimeei, în luna septembrie.

Kremlinul a lansat, vineri, cea de-a 14-a rundă de lovituri masive asupra instalațiilor energetice ucrainene și a altor infrastructuri vitale din estul, vestul și sudul Ucrainei, provocând întreruperi de curent în unele zone. Scopul rușilor este ca populația civilă să rămână fără căldură și apă în timpul iernii aspre.

Surveillance footage possible showing the Zatoka bridge near Odesa being hit by what looks like a naval suicide drone. #Ukraine #Odesa pic.twitter.com/E7IlTuyzSW

— (((Tendar))) (@Tendar) February 10, 2023