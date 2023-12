VIDEO Noul sezon din Black Mirror, foarte aproape de lansarea oficială: când îl vezi pe Netflix

Așteptarea de aproape patru ani se pare că s-a încheiat, în sfârșit. Vestea bună este că Netflix a stabilit o dată de lansare pentru cel de-al șaselea sezon al serialului de antologie SF, Black Mirror, deosebit de apreciat de public.

Trebuie menționat că acest ultim sezon al serialului Black Mirror s-a aflat în lucru mai bine de un an de zile, iar creatorul Charlie Brooker a declarat că noile episoade vor „ține pasul cu ceea ce a fost”, abordând, de data aceasta, subiecte SF pe care serialul le evitase anterior, numindu-l pe cel din urmă „cel mai imprevizibil sezon” de până acum.

Black Mirror va avea o distribuție „de zile mari”

Lista distribuției este una deloc ușor de trecut cu vederea, așadar, în sezonul al șaselea din Black Mirror vor juca Aaron Paul (Breaking Bad), Annie Murphy (Schitt’s Creek), Ben Barnes (Shadow and Bone), Himesh Patel (Station Eleven), Josh Hartnett (Black Hawk Down), Kate Mara (House of Cards), Rory Culkin (Columbus), Salma Hayek Pinault (Frida) și mulți alții.

Ca de fiecare dată, Black Mirror reușește să fie antologic pursânge, astfel încât fiecare actor va apărea, cel mai probabil, doar într-un episod, dar nu se știe niciodată ce ne rezervă viitorul. Rămâne să vedem, evident.

Pentru a sărbători premiera, Netflix a lansat recent un trailer nou-nouț, plin de imagini absolut captivante.

Charlie Brooker a spus în trecut că cel mai nou sezon ar urma să fie orientat, mai degrabă, spre sfera cinematografică, iar acest trailer cu siguranță vine să susțină cu vârf și îndesat spusele sale.

Primele sezoane din Black Mirror au oferit o perspectivă terifiantă asupra viitorului relativ apropiat, cel care pare să se fi transformat, între timp, în realitate.

Să sperăm că sezonul șase va fi așa de bun precum se preconizează a fi. Toate cele cinci episoade vor fi lansate oficial pe Netflix în data de 15 iunie.