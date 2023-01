VIDEO Monica Macovei, audiată la Parchet. Fostul ministru al Justiției, față în față cu anchetatorii

Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a ajuns, joi dimineață, la Parchetul Curții de Apel Constanța, unde va fi audiată în dosarul accidentului în care a fost rănit un motociclist. Aceasta a intrat în jurul orei 9:00 în clădire și va da declarații în prezența avocatului. Potrivit presei locale, este vorba de șeful baroului de avocați de la malul mării.

Monica Macovei este audiată în dosarul accidentului din Constanța

Monica Macovei susține că motociclistul a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de mașina ei. Dar expertiza polițiștilor de la momentul accidentului (8 octombrie 2022) a arătat că fostul ministru ar fi pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și l-a izbit violent pe bărbatul care circula regulamentar.

Aceasta se întorcea de la Limanu, când, la un moment dat, la intrarea în localitatea Mangalia, într-o curbă, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens, izbind violent un motociclist care circula regulamentar. În urma impactului, bărbatul a fost rănit grav. De altfel, victima a stat mai bine de două luni în spital și abia după această perioadă a depus plângere. De precizat că în acest dosar se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Fostul ministru al Justiției, obligat să achite cheltuielile de judecată

La jumătatea lunii ianuarie, Tribunalul București a decis că fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, trebuie să-i plătească victimei cheltuieli de judecată, în valoare de 2.000 de lei, scria presa din Constanța. Judecătorii i-au respins contestația făcută în procesul intentat procurorului care o cerceta pentru accidentul din Limanu, unde un motociclist, pensionar MAI, a fost grav rănit. Pe numele lui Macovei a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală gravă.

Care este varianta lui Macovei

În ziua accidentului, fostul demnitar a relatat că mergea liniștit pe banda lui, atunci când motociclistul a ricoșat în aripa stângă a mașinii sale: „Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment în care airbag-urile s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui”.