Propaganda Kremlinului propune ca Rusia să înarmeze Iranul și Coreea de Nord pentru a ataca Occidentul, o măsură care, potrivit trompetelor lui Putin, ar fi în oglindă cu ajutorul militar acordat Ucrainei de către aliații vestici. Susținătorii Moscovei par să facă abstracție de faptul că Federația Rusă are probleme cu dotarea trupelor sale pe front și cumpără drone kamikaze de la Teheran, precum și rachete sau obuze de artilerie de la Kim Jong-un.

Margarita Simonian, redactorul-șef al postului Russia Today și unul dintre cei mai aprigi propagandiști ai Rusiei, a declarat în direct că țările occidentale „înarmează inamicul nostru, nu-i așa?”, făcând trimitere la ajutorul militar al aliaților NATO pentru Ucraina. Ea este una dintre cele mai importante figuri ale propagandei și dezinformării lui Putin, atât la nivel internațional, cât și în Rusia. Pentagonul o numește expertă în a transforma minciunile în adevăruri.

Cu toate acestea, retorica trompetelor lui Putin face abstracție de greutățile pe care le întâmpină Rusia pe frontul din Ucraina, unde se confruntă cu o proastă dotare a propriilor forțe. Dincolo de slaba echipare și armamentul învechit al soldaților, Moscova are probleme și cu muniția.

Serviciile de informații americane dețin date potrivit cărora Rusia a cumpărat milioane de rachete și obuze de artilerie din Coreea de Nord, pentru a le folosi pe câmpul de luptă din Ucraina. În plus, oficialii SUA cred că rușii ar putea încerca să cumpere și alte echipamente militare nord-coreene în viitor.

În ceea ce privește dronele Shahed cumpărate din Iran, ele au devenit unul dintre principalele mijloace cu care armata rusă terorizează populația ucraineană. Deși rachetele sinucigașe, lansate în număr mare asupra infrastructurii civile din Ucraina, sunt adesea doborâte de apărarea antiaeriană, acestea au un efect puternic asupra oamenilor de rând.

Simonyan wants to arm Taliban, Iran and North Korea so they will fight the West.

What about the „second army in the world?” pic.twitter.com/Gwajz0OP9J

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 27, 2023