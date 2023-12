„Victorios sau mort” – Stan Poetaș, eroul român care a pus țara mai presus de propria viață [VIDEO]

Despre Stan Poetaș, unul dintre eroii legendari ai armatei române, există o poveste de viață ce merită cunoscută și apreciată de toți cei ce se simt patrioți, până la urmă.

Născut pe 5 decembrie 1870, în comuna Ulmu din județul Brăila, Stan Poetaș a trecut prin școală primară, gimnaziu și apoi școala militară, absolvind-o în anul 1889.

La doar 19 ani, a îmbrățișat cariera militară, devenind ofițer și evoluând ulterior spre poziții precum sublocotenent, comandant de pluton și apoi colonel, până la conducerea Regimentului 40 Infanterie Călugăreni.

Pentru Stan Poetaș, Primul Război Mondial a fost un moment definitoriu. A luptat cu mult curaj în diversele teatre de operațiuni, fiind prezent în Dobrogea și remarcându-se în Bătălia Bucureștiului din noiembrie 1916.

A condus o divizie care a capturat prizonieri germani și tunuri grele, dar cu toate acestea, Bucureștiul a fost ocupat de forțele conduse de feldmareșalul August von Mackensen, determinându-l pe colonel să plece împreună cu întreaga administrație și guvern în refugiul de la Iași.

Ulterior, a făcut parte din Brigada 17 Infanterie în Bătălia de la Mărășești și a fost trimis în Basarabia pentru a proteja populația civilă împotriva amenințărilor anarhiste.

Aici, în fața unor situații tot mai complicate și a intențiilor bolșevice de traversare a râului Nistru, a luat decizii cruciale pentru apărarea trupelor românești.

Tragedia ce i-a marcat sfârșitul a avut loc în timpul unei misiuni de inspecție în satul Călărașeuca, în ziua de 8 ianuarie 1919. În urma unui atac al bandelor de agitatori, generalul și soldații care îl însoțeau au fost omorâți.

A murit violent, fiind împușcat pe la spate, ceea ce a marcat sfârșitul nefericit pentru eroul armatei române, iar cercetările ulterioare l-au identificat pe ucigașul lui Poetaș ca fiind un anume S. Fosu.

Stan Poetaș a rămas un simbol al curajului și devotamentului său pentru țară, iar moartea sa tragică a fost consemnată de istorici precum Constantin Kirițescu.

„Se împlinesc 20 ani de când în mormântul din Cimitirul Eroilor din Soroca odihneşte generalul erou Stan Poetaş, răpus mişeleşte de bolşevici. Am avut norocul să fiu sub comanda marelui erou şi am văzut faptele lui de vitejie în timpul grelelor lupte din Dobrogea, când era comandant de brigadă.

De numele lui sunt legate pe vecie amintirea vitejiilor de la Bazargic, Balagea, Cara-Omer, Topraisar, Armada, Enghezu, Cobadin, Murfatlar, Ostrovu, apoi pe Valea Argeșului, la Videle Cartojan, Bălării, Stâlpu şi mai pe urmă la Mărăşeşti.

În anul 1918, generalul Stan Poetaş a fost trimis pe pământul scump al Basarabiei spre a o apăra de nelegiuirile bolşevicilor şi a căzut jertfă, primind moartea de erou.Prăznuiind astăzi două decenii de la moartea acestui mare ostaş, noi îndeplinim o sfântă datorie, întărindu-ne credinţa pentru care el s-a jertfit, el a murit pentru patrie, pentru idealul naţional, pentru dreptatea mântuitoare.

La malul bătrânului Nistru, în mormântul său din Cimitirul Eroilor, marele soldat Stan Poetaş va sta de veghe ca o strajă a românismului, iar chipul său imortalizat în această statuie va simboliza totdeauna zbuciumul însângerat şi biruinţa plină de măreţie a poporului nostru.

Chipul acestui mucenic prăbuşit năpraznic ca un uriaş lovit de fatalitate trebuie să fie veşnic ţinut în sanctuarul sfânt al jertfei şi durerii. Şi în faţa acestui sanctuar noi şi generaţiile viitoare să ne plecăm fruntea ca în pragul altarului lui Christos”, declara, la rândul său, Gheorge Loghin, comandantul garnizoanei locale.