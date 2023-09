Victoria surprinzătoare a Banca Transilvania, gigantul a făcut valuri în România. Cu ce se laudă cea mai mare bancă din țara noastră

Banca Transilvania are deja câțiva ani de când ocupă primul loc în România din prisma activelor bancare, fiind cea mai puternică banca de pe meleaguri mioritice. Pe lângă această performanță, tocmai a mai înregistrat însă o victorie răsunătoare.

Brand Finance, o companie de consultanță în domeniul evaluării brandurilor, a publicat cea mai recentă analiză pe marginea jucătorilor din România. Astfel s-a ajuns la concluzia că Banca Transilvania este cel mai puternic brand românesc, obținând un clasament de elită AAA+ – cu o valoare a brandului în creștere cu 25%, până la 494 milioane de euro, urcând un loc până pe poziția a 4-a). Brandul bancar se află, pentru al doilea an consecutiv, printre primele zece cele mai puternice bănci la nivel global.

Dacia înfrânge eMAG la nivel național

În 2023, Dacia s-a bucurat de o creștere cu 30% a valorii brandului, până la 1.062 milioane de euro, după scăderea din 2022. eMAG, pe de altă parte are un brand în scădere cu 15% de la an la an, până la 877 de milioane de euro, motiv pentru care a scăzut de pe poziția unu pe doi.

Din punct de vedere pragmatic, această interschimbare între Dacia și eMAG trădează schimbarea din piață în perioada pandemiei și după. Piața auto și-a revenit, iar cumpărăturile online au încetinit. Mai interesant este însă alt aspect, faptul că de cinci ani Renault (brandul mamă al Dacia) scade în valoare constant, iar gigantul de la Mioveni face o treabă din ce în ce mai bună.

“În ceea ce privește evoluția mărcii Dacia, am fost foarte încântat de această evoluție. Recentele schimbări în clasamentul mărcilor de top – ilustrate și de competiția intensă pentru prima poziție – arată că mărcile tradiționale pierd teren în fața unor mărci noi, digitale. Mai mult de 60% dintre mărcile din clasament au fost create în ultimele decenii, iar unele dintre ele chiar au fost create în industrii noi, așa cum a făcut eMAG cu retailul online”, a ținut să menționeze Mihai Bogdan, Managind Director, Brand Finance România.

Dincolo de mențiunile de mai sus, Dedeman nu doar că ocupă în continuare locul trei, dar este prima companie din top deținută integral de acționari români. Valoarea mărcii a crescut cu 5% de la an la an până la 530 de milioane de euro. În același timp, valoarea mărcii Altex a crescut cu 13%, la 139 milioane de euro, iar Mobexpert cu 17%, la 22 milioane de euro; aceeași tendință este vizibilă și în retailul farmaceutic, Farmacia Tei urcând cu 24%, la 30 milioane de euro, iar Help Net cu 14%, la 27 milioane de euro.