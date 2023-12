Viața câinilor va fi prelungită: Ce au descoperit cercetătorii, ne vom bucura mai mult de prietenii noștri patrupezi

Un nou medicament este pe cale să prelungească viața câinilor de talie mare. Pierderea unui animal de companie iubit este un eveniment sfâșietor și, deși este inevitabil, ar putea exista în curând o modalitate de a amâna această durere în rândul proprietarilor de câini, cel puțin pentru puțin timp.

Câinii ar putea trăi mai mult

În prezent se lucrează la un nou medicament care ar putea prelungi, într-o zi, durata de viață a unor rase mari de cani.

Medicamentul a fost dezvoltat de compania de biotehnologie veterinară Loyal for Dogs, și, deși încă trebuie să fie supus unor studii clinice, oficialii de la Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) au declarat într-o scrisoare către companie că datele sale inițiale sunt „suficiente” pentru a arăta „o așteptare rezonabilă de eficacitate”, potrivit unei copii a scrisorii furnizate The New York Times.

„Astăzi, sunt atât de mândru să anunț că Loyal a câștigat ceea ce credem că este prima acceptare oficială de către FDA că un medicament poate fi dezvoltat și aprobat pentru a prelungi durata de viață”, scrie fondatorul și CEO-ul Loyal, Celine Halioua, într-un comunicat de presă.

Ce au spus cercetătorii

LOY-001 este numele primei versiuni a medicamentului, care se adresează câinilor cu vârsta de șapte ani și peste, cu o greutate de cel puțin 18 kilograme. Vine ca o injecție care poate fi administrată câinilor la fiecare trei până la șase luni de către veterinari.

În același timp, oamenii de știință de la Loyal lucrează și la alte două versiuni, numite LOY-002 și LOY-003, care ar fi luate ca pastile zilnice. LOY-003 este conceput pentru toți câinii mai în vârstă, cu excepția celor mai mici rase.

Toate versiunile medicamentului funcționează prin limitarea puterii unui hormon legat de creștere, numit factor de creștere a insulinei-1 (IGF-1), care, pe lângă faptul că contribuie la creștere, este legat de îmbătrânire și longevitate la animale precum viermii rotunzi, muștele de fructe și soareci.

