Vestea zilei pentru românii cu pensii de până în 3000 de lei: anunțul este oficial și nu mai durează mult

În România, conform legislației în vigoare, românii care au pensii mai mici de 2000 de lei, scapă de plata impozitelor la stat. Cei care câștigă peste această sumă, plătesc impozite doar pe diferența de la 2000 în sus. O nouă lege speră să ridice pragul neimpozitării.

Nu este prima oară când românii se pot aștepta la o creștere a pensiilor prin practici care țin de impozitare. Cu toate acestea, este pentru prima oară când numărul celor care se vor bucura de acest fenomen va fi atât de mare. Este vorba de o promisiune din partea ministrului Muncii pe care a făcut-o oficialul la scurt timp după ce i s-a prelungit mandatul, sub noua guvernare.

Ce se întâmplă cu pensiile și salariile românilor

Pensiile mai mici de 3000 de lei nu vor mai fi impozitate, după cum a atras atenția Marius Budăi, fără să se arunce la un termen clar vizavi de materializarea acestei promisiuni. În plus, până în 2025, salariul minim pe meleaguri mioritice va fi de 500 de euro pe lună, în timp ce salariul mediu se va bucura de un salt până la 1000 de euro. Vizavi de sursele de finanțare pentru acordarea de vouchere, scheme de sprijin și facilități, aparent neancorate în realitatea economică autohtonă, ministrul Muncii este optimist că nu vor fi probleme.

„Acest echilibru între măsurile economice și măsurile sociale, dacă vorbesc din punct de vedere al dinamicii locurilor de muncă și al locurilor de muncă create, practic ne-a ajutat să implementăm două obiective extrem de importante ale noastre.

După o perioadă de pandemie din noiembrie 2021, când am preluat în această configurație politică, bineînțeles, acum, fără colegii de la UDMR și am implementat primul program de guvernare, am spus foarte clar că o țintă pe parte de muncă este în primul și în primul rând păstrarea locurilor de muncă existente, după care să încercăm să creăm, noi locuri de muncă”, a spus Marius Budăi.