Vestea surprinzătoare de la Netflix pentru toți românii: se întâmplă cu abonamentul la cel mai mare serviciu de streaming, de astăzi

În ultimii ani, Netflix și-a făcut un obicei din a umbla la prețurile abonamentelor practicate în diferite regiuni ale lumii, cu o mențiune foarte importantă. Niciodată nu au fost la fel peste tot. Din acest motiv, vestea bună pe care o primesc astăzi românii nu se aplică și la americani, de exemplu.

Abonamentul de bază la Netflix în România, până ieri, a fost de 7,99 euro. Astăzi, s-a redus la 4,99 euro, conform datelor obținute de Hotnews.ro. Având în vedere că vorbim de 3 euro sau 15 lei, reducerea este una semnificativă și a intrat în vigoare de aseară de la ora 20:00.

Prețul la abonamentul Netflix în România, schimbat

Noi doritori să se aboneze la Netflix în România vor vedea noi tarife în fereastra de abonare comparativ cu zilele trecute. În același timp, prețul schimbat se va aplica și în cazul celor care sunt deja abonați la serviciul de streaming prin intermediul abonamentului de bază, cel mai ieftin. Cu următoarea dată de facturare, ei vor plăti mai puțin cu aproximativ 15 lei pe abonament.

Mai mult decât atât, toți utilizatorii de Netflix din România care sunt vizați de această schimbare, vor fi notificați în aplicație și prin prin email vizavi de modificare, cu 30 de zile înainte ca noul preț să li se aplice și în cazul lor. Este important de reținut că celelalte abonamente Netflix existente pe meleaguri mioritice rămân neschimbate.

„Scopul este unul simplu: să oferim o mare varietate de seriale și filme de calitate, alese cu atenție pentru membrii Netflix. Deci, indiferent de starea de spirit sau de gusturile abonaților, fiecare poate găsi ceva potrivit”, afirmă Netflix într-un comunicat remis sursei citate.

Având în vedere concurența acerbă de pe piața serviciilor de streaming, ieftinirea este doar unul dintre mijloacele la care apelează gigantul pentru a nu-și pierde abonați și a atrage alții noi.

„Netflix a investit masiv în noi seriale și filme grozave în ultimii câțiva ani și avem o listă mare de producții viitoare în următoarele luni, printre care Berlin, Murder Mystery 2, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Luther: The Fallen Sun și Rebel Moon, precum și titluri lansate recent precum Glass Onion: Knives Out, Wednesday, All Quite on the Western Front, Pinnochio, Blonde și The Crown”, au insistat oficialii în același context.