Vestea momentului de la Banca Transilvania: se întâmplă cu banii gigantului și este fără precedent, toți românii trebuie să știe

Banca Transilvania continuă să fie cea mai mare bancă din România, după volumul de active și numărul de clienți. Din această poziție privilegiată, nu ar trebui să vină ca o surpriză majoră performanța raportată de gigant pe anul trecut, 2022.

Banca Transilvania tocmai și-a anunțat rezultatele financiare pe anul trecut și, cea mai mare bancă din România, se bucură de rezultate record. Profitul net la nivel de grup a fost în 2022 egal cu 2,48 miliarde de lei, în creștere cu 23% comparativ cu anul anterior, 2021. Ca referință, acesta este cel mai mare profit înregistrat de BT din momentul înființării și până în prezent.

Banca Transilvania, rezultate record

Fostul record a fost stabilit de cea mai mare bancă din România în 2015. La acea dată, s-a bucurat de 2,41 miliarde de lei, dar a fost un caz excepțional pentru că, atunci, vorbeam de integrarea câștigului Volksbank România, proaspăt preluată în grup. Acum, cele 2,48 miliarde au fost obținute fără niciun fel de artificii, o consecință a exploziei dobânzilor aplicate clienților persoane fizice și juridice.

După cum se arată și în raportul Banca Transilvania, creșterea a fost susținută mai ales de veniturile din dobânzi, 4,42 miliarde de lei, în creștere cu 40,8% de la an la an și și cele din speze și comisioane, (1,16 mld. lei / +21,4% y/y). Pe partea de venituri operaționale, grupul s-a bucurat de 6,27 miliarde de lei, un plus de 27% comparativ cu 2021.

“A fost un an foarte complicat, marcat de războiul din Ucraina și de multiple incertitudini în plan economic, generate de inflație și de criza energetică. În pofida acestui context dificil, economia României a traversat bine această perioadă. În ceea ce ne privește, am continuat să fim cel mai mare finanțator din România și cel mai mare partener al programelor guvernamentale lansate în 2022.

Am continuat, de asemenea, să investim în tehnologie, digitalizare și infrastructură și am consolidat poziția băncii și a Grupului BT pe piața locală. Rezultatele financiare confirmă așteptările noastre și sunt baza planurilor ambițioase pentru viitor. Suntem atenți și preocupați de evenimentele geopolitice și macroeconomice, dar în același timp deschiși și la eventuale oportunități”, menționează, într-un comunicat de presă, Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie, Banca Transilvania.

În privința activelor bancare deținute de Banca Transilvania, creditele au crescut până la 68 miliarde lei, iar depozitele au ajuns la 119,7 miliarde lei, din care 79,9 miliarde lei sunt ale clienţilor persoane fizice, iar 39,85 miliarde lei, ale persoanelor juridice, conform Wall-Street.ro.

Vizavi de alte statistici importante legate de performanța BT pe 2022, acestea sunt listate mai jos: