Unele părți din Americii de Sud sunt sufocate de un val de căldură în mijlocul iernii. A fost înregistrată o nouă temperatură record. Avertismentul specialiștilor

Temperaturile extreme în munții Anzi din America de Sud au atins 37 de grade Celsius, ceea ce i-a determinat pe oamenii de știință să avertizeze că ceea ce este mai rău încă nu s-a întâmplat, deoarece perturbarea climatică cauzată de om și El Niño provoacă ravagii în întreaga regiune, scrie The Guardian. Munții Anzi sunt cel mai lung lanț muntos continental din lume. Ei se întind de-a lungul coastei de vest a Americii de Sud prin Venezuela, Columbia, Ecuador, Peru, Bolivia, Argentina și Chile.

Valul de căldură din Anzii centrali chilieni topește zăpada aflată la mai puțin de 3.000 de metri, ceea ce va avea efecte asupra oamenilor care locuiesc în văile din aval și care depind de apa de topire în timpul primăverii și al verii.

Marți, 8 august, a fost, probabil, cea mai caldă zi de iarnă din nordul Chile din ultimii 72 de ani, potrivit lui Raul Cordero, climatolog la Universitatea din Groningen, care a declarat că temperatura de 37 de grade Celsius înregistrată la stația Vicuña Los Pimientos din regiunea Coquimbo a fost cauzată de o combinație de încălzire globală, El Niño și rafalele dinspre est, cunoscute de localnici sub numele de vânturile Terral, care aduc vreme caldă și uscată.

Zeci de stații de monitorizare meteorologică la peste 1.000 de metri altitudine au înregistrat temperaturi de peste 35 C în timpul iernii, potrivit blogului Extreme Temperatures Around The World.

South America is living one of the extreme events the world has ever seen

Unbelievable temperatures up to 38.9C in the Chilean Andine areas in mid winter ! Much more than what Southern Europe just had in mid summer at the same elevation: This event is rewriting all climatic books pic.twitter.com/QiiUKllWWP

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) August 1, 2023