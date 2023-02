„Niciunul dintre imobile nu va fi mai înalt de trei sau patru etaje”, a afirmat Erdogan, aflat în provincia Hatay (sud), cea mai afectată de seismele de acum două săptămâni. „Toate locuinţele vor fi reconstruite de la zero (…) pe terenuri solide şi în conformitate cu bunele practici”, a punctat şeful statului turc, precizând că operaţiunile pentru construirea acestor locuinţe vor începe în martie. Ele vor fi ridicate la distanţă de liniile de falie, „mai aproape de munţi, pentru a fi protejate de probleme ce ţin de solurile moi”, a continuat el.

Panic in Turkey as two new earthquakes hit the Turkey-Syria border.

A 6.4 magnitude tremor followed by a 5.8, again in the Hatay area in the south of Turkey around 30 minutes ago.pic.twitter.com/HWWSn5qwou

