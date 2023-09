Un fotbalist din Franța a blocat circulația și a amenințat că își ia viața. De ce vrea să recurgă la acest gest

Un eveniment dramatic a avut loc în această dimineață în Franța. Un jucător profesionist din Ligue 1 a amenințat că-și pune capăt zilelor, după ce s-a urcat pe un pod de pe autostrada care leagă Franța de Italia. Motivul pentru care acesta a recurs la acest gest.

Serviciile de urgență, formate din pompieri, polițiști și jandarmi, precum și un psiholog trimis de clubul OGC Nice, au fost mobilizate pentru a încerca să-i salveze viața fotbalistului aflat în dificultate. El s-a urcat pe viaductul Magnan de pe A8, aflat la 100 metri înalțime și a amenințat că va sări, notează BFM TV.

Jucătorul se numește Alexis Beka Beka, în vârstă de 22 ani. Acesta vrea să se sinucidă din cauza problemelor în dragoste. Tot jurnaliștii francezi au aflat că Beka Beka s-a despărțit recent de iubita sa și acesta ar fi și motivul pentru care mijlocașul a ajuns în punctul în care dorește să-și ia viața.

Terrible a man being reported as the Nice player Alexis Beka Beka threatening to commit suicide by jumping off Magnan bridge. Fire crews, police and psychologist on the scene. Hoping for a good outcome 🙏 pic.twitter.com/NeEpweAF5I

— Hector Nunns 🇪🇺 (@senornunes) September 29, 2023