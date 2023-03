Un elev de 9 ani învaţă singur într-o şcoală din România. De ce copiii refuză să mai meargă la ore, motivul este incredibil

Situație halucinantă într-o școală din România. Un elev din comuna dâmboviţeană Valea Voievozilor învață singur în clasă, după ce părinţii celorlalţi copii au refuzat să îi trimită la ore de frica acestuia.

Un elev recent transferat la şcoala gimnazială din comuna dâmboviţeană Valea Voievozilor este singur la ore, după ce restul colegilor refuză să mai dea ochii cu el din cauză că este violent.

De câteva zile, elevul de 9 ani învaţă singur la şcoală, pentru că părinţii celorlalţi colegi nu vor să-i mai trimită la ore de frica acestuia. Copilul de clasa a III-a a fost transferat de la Şcoala Coresi din Târgovişte, tot din motive de proastă purtare, el fiind acuzat de violență inclusiv cu învățătorii.

Mai nou, şi părinţii elevilor de la şcoala din Valea Voievozilor (comuna Răzvad) protestează şi susțin că le este teamă să îşi trimită copiii la ore. În ultimele trei zile, doar copilul acuzat de agresivitate a fost prezent în clasă.

Oficialul spune că au fost luate unele măsuri, cum ar suplimentarea postului de consilier școlar de la jumătate de normă la una întreagă şi crearea unui post de profesor itinerant sau de sprijin care va sta în unitatea de învăţământ.

Întrebată dacă, în urma discuţiilor purtate joi, părinţii din Valea Voievozilor îşi vor retrimite copiii la şcoală, Ileana Nicolaescu nu a dat un răspuns, preferând să facă următoarea remarcă: „Pe dânşii îi veţi întreba. Noi am încheiat dialogul în cele mai bune condiţii şi credem că o comunicare mai eficientă. Dânşii probabil că sunt, vedeţi dumneavoastră, influenţa social media, mass media, nu ştiu ce anume i-a făcut să înţeleagă că este un copil cu potenţial violent. Nu este. Lucrurile nu stau chiar aşa. Este un copil, probabil că învăţătorul de la clasă ne va spune după ceva timp, cu deficit de atenţie sau ştiu eu ce alte tulburări poate să aibă. Rapoartele (…) certifică: el a avut calificative de foarte bine şi un bine”. Ileana Nicolaescu a mai dezvăluit că părinţii copilului în cauză nu au fost prezenţi la întâlnirea de la Valea Voievozilor.

Elevul cu probleme a fost transferat de la Şcoala Alexandru Brătescu Voineşti (Târgovişte) la Şcoala Coresi din oraș, apoi la cea din Valea Voievozilor. Ambele unități de învățământ au spus că este un copil agresiv.

În timpul protestelor de la Şcoala Coresi, părinţii au prezentat imagini apărute în spațiul online cu mai multe ghivece sparte, susţinând că incidentul a fost provocat de copilul de 9 ani.

„Nu am avut timpul fizic să văd imaginile de pe camere, am văzut şi eu nişte fotografii cu ghivece sparte, dar nu ştiu exact, doamna director (a Şcolii Coresi, n.r.) este în concediu medical, nu am discutat cu dumneaei despre ghivece, cine le-a spart, s-au alergat acolo, supravegherea elevilor în timpul pauzei se face potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a şcolii, de către profesorul de serviciu”, a afirmat inspectorul şcolar general.