Un bărbat susține că e călător în timp și vine din anul 2047. S-a filmat alături de varianta lui tânără, din trecut. Ce profeții a făcut VIDEO

Un „călător în timp” a pretins că s-a întors din viitor după ce a fost concediat de la locul de muncă – și a arătat ca dovadă tatuaje identice cu cele ale variantei sale mai tinere.

Mike Williams spune că este din anul 2047, unde, până de curând, a lucrat pentru o firmă care creează tehnologii inovatoare, cum ar fi realitatea virtuală, despre care spune că va fi populară începând cu 2025.

Cu toate acestea, când a cerut să devină acționar al firmei, ca mulțumire pentru invențiile sale – cum ar fi o mașină a timpului – a fost în schimb concediat.

Furios, el a adunat toate rezultatele sale tehnologice și sportive până în 2030, a activat mașina timpului și s-a întors în 2022 pentru a-și întâlni sinele mai tânăr.

Într-o înregistrare video postată pe canalul YouTube Apex TV, varianta tânără a lui Mike a declarat că a fost la început îngrozit când l-a găsit pe bărbatul mai în vârstă așteptându-l în camera sa, atunci când a terminat cursurile la facultate în acea zi și s-a întors acasă.

Dar a fost de-a dreptul șocat când i-a arătat tatuajul identic cu o pisică mâzgălită pe încheietura mâinii sale.

Încă din copilărie îmi placeau ingineria și tehnologiile inovatoare în general. Anul 2028 a fost crucial în viața mea, deoarece am fost invitat la un interviu la o nouă companie de tip start-up care trebuia să lucreze în domeniul tehnologiilor inovatoare.

Suntem aceeași persoană, doar că ne despart 25 de ani. Eu am venit în 2022 din 2047.

Pe 4 ianuarie 2047 am luat cea mai dificilă decizie din viața mea. Am… decis să mă întorc în 2022 și să dau tot ce aveam tânărului eu și astfel să-mi schimb întregul viitor.”

Pe 28 decembrie 2046 am avut un conflict serios cu șeful companiei noastre. Ca răspuns la cererea mea de a deveni acționar, mi s-a spus că sunt concediat și că trebuie să plec în zece zile, iar toate invențiile mele aparțin companiei, nu mie.

În 2045, mașina timpului era aproape gata și am început să facem experimente, mai întâi pe bucăți de carne, apoi pe animale, în principal șoareci. Am reușit să călătorim doar în trecut, viitorul ne era inaccesibil.

În 2042, compania noastră a început să lucreze la cel mai revoluționar echipament din istoria lumii, care era o mașină a timpului. Am numit-o Time AWIX 200.

Bătrânul Mike a adăugat că atunci când a folosit mașina timpului a activat-o pentru a se autodistruge, ceea ce înseamnă că nimeni nu îl poate urmări în trecut, scrie The Mirror.

El și varianta sa tânără lucrează acum pentru a o recrea în 2023 și au promis că vor arăta rezultatele în curând.

Tânărul Mike a adăugat: „Poate că sună ca un basm, dar sunt pe deplin convins că este absolut adevărat. Am primit toate răspunsurile la întrebările mele și toate dovezile.

Chestia este că suntem aceeași persoană. Da, da, știu că sună ciudat

Povestea începe când, într-o zi, m-am întors acasă de la universitate. L-am văzut pe Old Mike stând în fotoliul meu și m-am speriat teribil. Am vrut să fug când mi s-a adresat cu porecla mea, pe care doar membrii familiei mele mi-o spun. Am încremenit de mirare”, a povestit varianta tânără a lui Mike, cea din 2022.