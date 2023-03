Transportatorii români ceri despăgubiri pentru amânarea aderării la Schengen. Cerință de aducere a Austriei în fața Curții de Justiție a UE

Operatorii români din transport a transmis Comisiei Europene și Parlamentului European o scrisoare prin care spune că amânarea aderării României la Schengen generează pierderi „imposibil de recuperat”.

Operatorii români cer, astfel, compensații pentru companiile afectate.

„În cazul in care solicitările noastre justificate vor fi ignorate va informam ca luam in calcul începerea unor acțiuni de protest la Bruxelles, Viena si București deoarece nimeni nu trebuie sa fie mai presus de Tratatele UE iar drepturile tuturor cetățenilor si agenților economici din Uniunea Europeana trebuie respectate, fără nicio discriminare” – avertizează transportatorii reuniți în FORT, în scrisoarea transmisă de FORT Robertei Metsola, președinta Parlamentului European, și Ursulei von der Layen, președinta Comisiei Europene.

Transportatorii cer aducerea Austriei în fața Curții Europene de Justiție

FORT a transmis și o serie de solicitări pentru instituțiile europene, printre care se află și repunerea pe ordinea de zi a aderării României la Schengen la următoarea ședință a Consiliului Justiție și Afaceri Interne.

Solicitările FORT:

1. să vizitați zonele de frontiera pentru a lua act de condițiile inumane la care sunt supuși conducătorii auto profesioniști la punctele de intrare si ieșire din Romania;

2. acordarea de compensații financiare corespunzători pierderilor provocate financiare provocate de neaderarea la spațiul Schengen, in urma unui studiu independent de impact;

3. repunerea pe ordinea de zi a aderării României la Spațiul Schengen la următoarea ședința a Consiliului Justiție si Afaceri Interne sau începerea unei acțiuni la Curtea Europeana de Justiție împotriva Consiliului UE si a Austriei pentru veto-ul ilegal din data de 8 decembrie 2022.

La finalul anului trecut, România și Bulgaria au ratat aderarea la Spațiul Schengen, după votul negativ dat de Austria și Olanda în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Europene (JAI).