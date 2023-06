Tragica dispariție a unei actrițe mult iubită de publicul român. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Nineta Gusti, a murit în sărăcie lucie

„M-am gîndit că teatrul e o meserie mai bine plătită. Am dat examen cu o poezie de Blaga şi doamna Bulandra m-a ales pentru clasa ei. De atunci am devenit profesionistă. Şcoala am făcut-o pe scena teatrului doamnei Bulandra, unde am jucat în toţi anii studenţiei. Din primul an am jucat în “Mătrăguna”, alături de Storin. Dintre colege: Florica Demion. Jucam rolişoare, dar aveam aplauze destule. Tot doamna Bulandra mi-a scurtat numele pe afiș: din Nineta Climescu-Gusti, am rămas cum mă ştiţi”, a mai spus aceasta.

„Am jucat la teatrul Mariei Filotti, în Omul care zâmbeşte” am jucat primul meu rol de cochetă. Toată presa m-a înjurat, dar publicul mă aplauda. Eu eram totuşi amărâtă, se întâmpla ceva… Oricum mi-a folosit mult colaborarea cu cele două femei ilustre ale teatrului românesc: Lucia Sturdza Bulandra, preocupată de ansamblu, de creşterea actorilor tineri. Maria Filotti, urmărind realizarea grabnică a succeselor de casă și public. Două mari personalităţi. La Maria Filotti am început să joc alături de Radu Beligan, care începea marile sale triumfuri: “Banii nu fac doua parale” şi “Oraşul fără avocaţi”. În multe teatre, în multe spectacole, am jucat alături de Beligan, care câteodată era şi director, codirector, coasociat la conducerea vreunui colectiv”