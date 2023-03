Toți românii care stau la casă cu curte trebuie să știe, e obligatoriu: s-a schimbat legea, Cod Civil

Românii care stau la casă și mai dețin și un teren mai mic sau mai mare pe post de curte sau grădină sunt implicați deseori în conflicte cu vecinii. De cele mai multe ori, asta se întâmplă pentru că oamenii nu cunosc legea, nu-și dau seama care le sunt responsabilitățile și obligațiile vizavi de proprietățile pe care le dețin.

Codul Civil din România a beneficiat de mai multe actualizări în ultima perioadă, iar cea mai importantă dintre ele vizează dreptul de trecere. Această speță în particular s-a aflat în spatele multor cazuri ajunse în instanță, în parte pentru că legea lasă loc de interpretări. În noua iterație, cu un pic de noroc, lucrurile ar trebui să fie un pic mai clare.

Ce trebuie să știe românii care stau la curte sau au terenuri

În România, dacă te învecinezi cu o persoană a cărui teren nu are acces la drumul public, respectivul are dreptul de a se folosi de terenul tău pentru a ajunge la drum. Practic, trebuie să-i facilitezi calea de acces, obligatoriu. ”Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publică are dreptul să i se permită trecerea pe fondul vecinului său pentru exploatarea fondului propriu”, se arată în Codul Civil actualizat.

La rândul său, românul care profită de spațiul tău pentru a ajunge la drum are obligația de a aduce ”o minimă stânjenire exercitării dreptului de proprietate”. Pentru că această formulare lasă însă loc de interpretări, nu de puține ori, ajunge să se reflecte în conflicte mai mici sau mai mari.

”Trecerea trebuie să se facă în condiţii de natură să aducă o minimă stânjenire exercitării dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la calea publică; în cazul în care mai multe fonduri vecine au acces la calea publică, trecerea se va face pe fondul căruia i s-ar aduce cele mai puţine prejudicii”, arată legea. Practic, se atrage atenția în Codul Civil și asupra faptului că, dacă există mai multe terenuri învecinate cu acces la drumul public, trecerea se va face pe cel pe care se pot genera cel mai puține prejudicii. Dacă există dezbateri pe acest subiect, se realizează o expertiză care va stabili fondul cel mai puțin împovărat de trecerea exercitată de proprietarul fondului înfundat.

Alineatul 3 din același capitol referitor la dreptul de trecere arată că ”este imprescriptibil. El se stinge în momentul în care fondul dominant dobândeşte un alt acces la calea publică”.