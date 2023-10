TikTok vine în ajutorul părinților: funcția care îi ajută să-și țină „copiii în frâu”

TikTok s-a confruntat recent cu un control cu privire la problemele legate de siguranța copiilor în SUA și în alte părți ale lumii, din cauza conținutului inadecvat de pe platformă.

Acum, compania deținută de ByteDance din China a anunțat că le oferă părinților mai mult control asupra a ceea ce pot vedea adolescenții.

TikTok a introdus Family Pairing încă din 2020 ca o modalitate de a le permite părinților să se conecteze direct la conturile copiilor lor, apoi să dezactiveze de la distanță mesajele directe, să stabilească limite de timp și să activeze modul „conținut restricționat”.

Anul trecut a adăugat un instrument care filtrează automat videoclipurile cu cuvinte sau hashtag-uri pe care utilizatorii nu doresc să le vadă în feedurile For You sau Following.

Ce este nou la TikTok

Noile comenzi combină, în esență, aceste două funcții, oferindu-le părinților opțiunea de a filtra de la distanță videoclipurile din conturile copiilor lor DIN For You sau Following.

„Aducem acest instrument de filtrare a conținutului în Family Pairing, pentru a-i împuternici pe părinți să ajute la reducerea probabilității ca adolescenții să vizioneze conținut deranjant”, a scris TikTok.

În același timp, copiii vor fi alertați cu privire la filtrele selectate de părinți și pot alege să nu se înscrie, a declarat compania pentru Sky News.

„În mod implicit, adolescenții pot vedea cuvintele cheie adăugate de părinții lor și credem că această transparență poate ajuta, de asemenea, să provoace conversații despre limitele și siguranța online”, a scris compania. „De asemenea, am vrut să ne asigurăm că respectăm dreptul tinerilor la informație”.

În același timp, TikTok a anunțat că va forma un Consiliu global al Tineretului în cursul acestui an. Scopul va fi să „ascultăm experiențele celor care folosesc direct platforma noastră și să fim mai bine poziționați pentru a face schimbări pentru a crea cea mai sigură experiență posibilă pentru comunitatea noastră”, a concluzionat gigantul chinez.