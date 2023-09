The White Lotus, poate unul dintre cele mai bune seriale din ultima perioadă. Unde îl poți vedea chiar acum

The White Lotus este, fără niciun dubiu, unul dintre cele mai bune seriale din streaming, de la ora actuală.

În cazul în care ești curios să afli, The White Lotus este o producție originală HBO, așadar poate fi văzut, unde altundeva decât pe HBO Max.

The White Lotus, serialul care îți arată cât de bine joacă Jennifer Coolidge, de fapt

The White Lotus este, fără dar și poate, o capodoperă între serialele ce au apărut, în ultima perioadă, oriunde pe streaming sau la posturile de televiziune.

Dacă ți-a plăcut Knives Out: Glass Onion, Triangle of Sadness sau chiar The Menu, există șanse reale că The White Lotus să te prindă și, mai mult decât atât, să se cațăre în topul tău personal.

Este important că, la premiile Emmy, a doua serie din The White Lotus, serialul care relatează, într-o manieră satirică și sub umbrela unei comedii negre peripețiile unor bogătași, dar și a angajaților dintr-o stațiune siciliană de lux fictivă, a adunat, la rândul său, 24 de nominalizări, în special la categoriile secundare.

A obţinut cinci nominalizări pentru „cea mai bună actriţă în rol secundar într-o dramă”, inclusiv nominalizări pentru Jennifer Coolidge şi Aubrey Plaza – şi alte patru pentru „cel mai bun actor în rol secundar”.

Într-un final, vorbim despre 43 de nominalizări, de-a lungul anilor, dar și de 10 premii Emmy, printre care și cel pentru cea mai bună actriță, primit de remarcabila Jennifer Coolidge care, la drept vorbind, face cam tot serialul.

Din păcate, deși The White Lotus nu se oprește aici, Jennifer Coolidge va înceta să mai joace în al treilea sezon, însă o să evit să îți spun de ce, pentru a nu strica bucuria vizionării acestui serial care merită toată atenția din dotare.

Primele două sezoane (de altfel, singurele care au apărut până acum) pot fi văzute pe HBO Max.