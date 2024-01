Tesla se concentrează pe reduceri: Ce strategie a adoptat producătorul american

Producătorul de vehicule electrice cheltuiește rar sau chiar niciodată pe reclame, dar încetinirea creșterii unităților și reducerile de preț pentru a stimula vânzările de vehicule îi neliniștesc pe unii investitori.

Tesla, pe cai mari

Reducerile de preț, în special, ar putea rade miliarde de dolari din veniturile Tesla în acest an. GM, Ford și alți producători auto cheltuiesc împreună peste 20 de miliarde de dolari pe campanii media majore anual, arată CNBC și preluat de Economedia.

După cele mai multe criterii, Gary Black se califică drept un mare susținător al gigantului vehiculelor electrice Tesla. Managerul de fonduri din Chicago a avut în portofoliu Tesla ca fiind participația sa nr. 1 sau nr. 2 de când și-a deschis fondul în 2021 și apare adesea pe rețelele de socializare pentru a vorbi despre acesta, de obicei pozitiv. Dar există un lucru la care Black s-a gândit în ultima vreme: Faptul că Tesla risipește bani pe reduceri de prețuri pentru a menține ratele de creștere ridicate.

Pe măsură ce creșterea vânzărilor unitare de mașini și SUV-uri ale Tesla a rămas în urmă, iar lansarea pickup-ului Cybertruck a zăbovit puțin peste orizont, Black insistă că Tesla, de fapt Elon Musk, ar trebui să renunțe la o opoziție de lungă durată față de cheltuirea în schimb pe campanii mediatice majore.

Social media este utilă

Campania sa, cândva singuratică, și-a adunat aliați în ultima vreme într-un domeniu în care Musk este foarte atent – social media. Un sondaj online realizat de @TroyTeslike, un alt fan activ al Tesla pe rețelele de socializare, a constatat că jumătate dintre cei peste 8.000 de respondenți au considerat că Tesla ar trebui să înceapă să facă publicitate, devansând strategii de creștere precum mai multe reduceri de preț și adăugarea de tehnologie la modelele de top Model S și Model X.

Presiunea investitorilor, sau cel puțin imboldul, nu a venit din senin. În luna mai a anului trecut, la adunarea anuală a acționarilor Tesla, Musk a părut surprins, dacă nu chiar puțin amuzat, când un acționar l-a provocat în legătură cu această problemă, după aproximativ 70 de minute, în aplauzele unei mulțimi dominate de fanii Tesla.

“525 de dolari de pe fiecare mașină în acest an reprezintă jumătate din bugetul publicitar al Netflix, iar 1.000 de dolari reprezintă întregul buget publicitar al Netflix și le văd reclamele peste tot.De ce să nu facem reclamă la aceste lucruri despre care ne-ați spus aici?”, a declarat Kevin Paffrath, care conduce ETF-ul The Meet Kevin Pricing Power din sudul Californiei.

Musk, deschis față de această idee

“Există caracteristici și funcționalități uimitoare despre Tesla despre care oamenii pur și simplu nu știu, deși, în mod evident, o mulțime de oameni care urmăresc contul Tesla și contul meu într-o anumită măsură, predică corului, iar corul este deja convins”, a declarat Musk.

Apoi, Musk a făcut o promisiune. “Cred că ceea ce spuneți are un oarecare merit și cred în acceptarea sugestiilor și vom încerca puțină publicitate și vom vedea cum merge”, a spus el.

Acționarii au izbucnit în urale, la care Musk a răspuns: “Nu mă așteptam la un asemenea nivel de entuziasm”.

Dacă acționarii se așteptau la o campanie publicitară majoră, astăzi vor fi dezamăgiți.În lunile care au trecut de atunci, potrivit analistului Dan Ives de la Wedbush, Tesla a cheltuit sume foarte mici pe publicitate online și socială. În același timp, reducerile majore de preț continuă ca strategie principală a lui Musk pentru a stârni mai mult interes pentru Tesla.

Reducerea costurilor

Musk a fost un susținător ferm al reducerii costurilor în primul rând. După cum a declarat la reuniunea anuală din acest an, printre obiectivele Tesla se numără aducerea transportului electric pe piața de masă și, după cum a spus, multe Model 3 pot fi cumpărate pe piața americană cu mai puțin decât costul mediu al unui autoturism nou.

Într-adevăr, prețul mediu al majorității Teslas a scăzut cu aproximativ 20% din august 2022, potrivit Cox Automotive. Cifrele nu includ restabilirea creditului fiscal federal de 7.500 de dolari pentru Teslas în cadrul Legii de reducere a inflației din 2022.

Dar cea mai recentă rundă de reduceri de preț, anunțată în ultima lună, costă Tesla 2 miliarde de dolari pe an, a declarat Black. În general, reducerile de prețuri din ultimul an au redus veniturile cu mult mai mult, a estimat Ives.

Premisa lui Black, de fapt, este că Musk ar trebui să reconsidere cât de mult se bazează Tesla pe reducerile de preț față de cheltuirea banilor pe publicitate pentru a face cunoscute caracteristici precum scăderea costului EV-urilor și caracteristici de siguranță precum actualizările de software over-the-air. Acest lucru devine deosebit de presant având în vedere că acțiunile Tesla, deși au crescut cu aproximativ 140% în acest an, sunt încă o treime sub vârful din 2021 și au rămas în urma S&P 500 în ultimul an.