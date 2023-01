Țara din Europa în care mașinile autonome au ”liber” pe autostradă: viteze de până la 130 km/h

Legislația referitoare la mașinile autonome începe să fie din ce în ce mai permisivă în multe dintre colțurile mapamondului. Ne apropiem cu pași repezi de un viitor în care te urci în mașină și tragi un pui de somn până la birou.

De la începutul noului an, Germania a devenit semnificativ mai prietenoasă cu mașinile autonome și semi-autonome, conform publicației Heise. Asta înseamnă că, pe străzile și autostrăzile din această țară, până la o viteză de 130 km/h s-ar putea să vezi mașini fără șofer sau cu un șofer al cărui rol este semnificativ redus comparativ cu un autoturism obișnuit. Ca referință, limita globală de viteză pentru autoturismele autonome până la mijlocul lui 2022, a fost de 60 km/h.

Mașinile autonome, mai aproape de realitate

Decizia creșterii vitezei maxime pentru mașinile autonome a fost luată de World Forum for the Harmonization of Vehicle Regulations of the UN Economic Commission (UNECE), printr-un document ce poate fi parcurs în întregime la această adresă. Rămâne însă la latitudinea țările membre să transpună acea recomandare în legislațiile locale.

În mod previzibil, există și va exista o semnificativă reticență vizavi de îmbrățișarea tehnologiei autonome în autoturisme, mai ales că mai există în continuare accidente provocate de sisteme precum AutoPilot de la Tesla. Din pâcate, până când acestea nu vor ajunge să circule libere pe străzile patriei, nu se vor îmbunătăți, algoritmii de inteligență artificială nu vor deveni semnificativ mai performanți.

Efortul pentru relaxarea restricțiilor pentru circulația mașinilor autonome la viteză mare a fost solicitat de industria auto germană, cea mai puternică din Europa. Nu de alta, dar companii precum Mercedes sau grupul Volkswagen au în producție sau în stadiu de prototip mai multe mașini capabile să se descurce fără intervenția șoferului de la volan pentru a ajunge la destinație. Vizavi de Mercedes, Noul EQS și S Klasse vine la pachet cu tehnologia DriverPilot ce asigură o autonomie de nivel 3. Aceasta se traduce prin obligativitatea prezenței șoferului la volan, dar acesta poate să urmărească un film sau să socializeze, în loc să stea cu ochii pe trafic.