Sute de lei în plus la pensie din 2024 pentru milioane de români, se schimbă formula. Înainte nu se lua în calcul

După câțiva ani de supărare și frustrare pe marginea acestui subiect, legea pensiilor ia în calcul mai multe perioade la calcularea stagiului de cotizare și, implicit, la pensie.

Primești câteva sute de lei în plus la pensie de la 1 septembrie 2024 dacă ai făcut armata, dacă ai făcut facultate, masterat sau ai fost în șomaj. În conformitate cu vechea lege a pensiilor, aceste perioade nu se luau în calcul în momentul stabilirii stagiului total de cotizare. Nici acum nu vorbim de o echivalență 1 la 1 pentru un an de armată și unul de muncă, dar când le aduni pe toate, vor fi totuși câteva sute de lei în plus.

Legea pensiilor vine cu o nouă formulă de calcul din 2024

În conformitate cu legea pensiilor care își va face simțite efectele în România din septembrie 2024, numărul total de ani munciți va fi suplimentat cu perioada în care un pensionar a făcut armata sau a urmat studii superioare.

Ca să înțelegi mai bine întregul mecanism de calcul, trebuie să ai în vedere noua formulă din spatele calculării pensiei, după cum urmează:

VPR x Numărul total de puncte.

VPR (valoarea punctului de referință) va fi de 81 de lei potrivit noii legi a pensiilor.

Număr total de puncte = puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate si necontributive.

Punctele de necontributivitate reprezintă anii petrecuți în armată, șomaj sau facultate (0,25 puncte de fiecare an).

Punctele de contributivitate sunt anii în care ai contribuit la sistemul de pensii. Un punct pentru fiecare an contribuit.

Aceste punctele de necontributivitate îți pot aduce sute de lei la pensie.

Cum ajungi să primești sute de lei în plus la pensie

În final, de la 1 septembrie 2024, pentru patru ani de facultate, primești 81 de lei în plus la pensie pe sistemul 4 x 0,25 puncte, în contextul în care un punct de referință valorează 81 de lei. În plus, dacă ai făcut 2 ani de masterat, primești 41 de lei la pensie, pe lângă cei 81 de lei de la facultate, pentru un total de 122 de lei.

Având în vedere că mulți pensionari au făcut și doi ani de armată, vorbim de alți 41 de lei în plus. Doctoratul se ia și el în calcul, iar după 4 ani de studii de acest fel, câștigi 81 de lei. Până și perioada de șomaj se calculează la fel, 0,25 x numărul de ani x 81 de lei.

„În sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul: a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, de formare inițială, cu condiția absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz”, se menționează în articolul 14 din lege.