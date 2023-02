Surpriză colosală la discursul lui Putin, cine s-a aflat printre invitații de onoare. În România este declarat indezirabil pentru 15 ani

Sârbul Bratislav Jikovici, fost comandant al unei grupări paramilitare, expulzat din România în 2017 și declarat indezirabil pentru 15 ani, după ce a încercat să obțină informații militare despre baza NATO de la Mihail Kogălniceanu (județul Constanța), a asistat la discursul președintelui rus Vladimir Putin de marți.

În timp ce Putin își ținea prelegerea în fața națiunii, un personaj aflat în primele rânduri a atras atenția. Este vorba despre Bratislav Jikovici, un cetățean sârb declarat indezirabil de România în 2017 și expulzat după ce a fost prins că spiona pentru Rusia.

Presa bosniacă a observat, marţi, că la discursul pe care președintele rus Vladimir Putin l-a ţinut în faţa elitei militare şi politice se afla, în primele rânduri, sârbul Bratislav Jikovici, fost comandant al unei grupări paramilitare, considerat criminal de război. El ar fi recrutat voluntari sârbi pentru războiul din Ucraina.

În 2018, controversatul Jikovici a fost arestat în Serbia, pentru organizarea participării la conflictele armate din Ucraina. De altfel, acesta este acuzat de Procuratura Generală a Kievului de implicare în atacurile împotriva forţelor ucrainene din Doneţk şi Lugansk, de partea separatiştilor proruşi.

Ultimele informaţii despre cetățeanul sârb au apărut în spaţiul public anul trecut, când s-a spus că a fost grav rănit şi transferat la Moscova pentru tratament. El a apărut în cârje la discursul lui Putin şi a stat în primele rânduri.

În urmă cu șase ani, Serviciul Român de Informaţii transmitea că un cetăţean sârb (Bratislav Zivkovic), comandant al unei organizaţii paramilitare cu orientări naţionalist-şoviniste, acuzat că ar fi încercat să obţină informaţii clasificate despre infrastructura şi obiectivele militare naţionale, a fost declarat indezirabil de Curtea de Apel, pentru o perioadă de 15 ani.

Potrivit SRI, în perioada 2014-2015, bărbatul a participat de partea separatiştilor pro-ruşi, împreună cu alţi voluntari sârbi, membri ai organizaţiei sale, la conflictul din Ucraina.

Se pare că sârbul a fost de mai multe ori în România cu scopul să obțină informaţii clasificate despre securitatea naţională, pe care apoi le-ar fi trimis unei organizaţii străine. Concret, Serviciul Român de Informaţii l-a urmărit în timp ce încerca să culeagă date despre baza NATO de la Mihail Kogălniceanu.

Reprezentanţii SRI au dat asigurări că Bratislav Jikovici nu a reuşit să intre în posesia niciunui act clasificat. Ulterior, a fost sesizat Ministerul Public, care l-a declarat pe sârb indezirabil pe 15 ani. El a părăsit România în noiembrie 2017, la scurt timp după ce fotografiase documente despre care a crezut că sunt secrete. De fapt, fuseseră amplasate de SRI.

Serbian citizen Bratislav Živković, who is currently injured while fighting with Russians in Ukraina, is sitting in the front rows and listening Putin’s speech. pic.twitter.com/vdzhLEox6N

— SEICO-OSINT (@SeicoIntel) February 21, 2023