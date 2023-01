SUA impune noi sancțiuni împotriva Grupului Wagner. Mercenarii ruși, „organizație criminală transnațională”

Statele Unite ale Americii au intensificat joi sancțiunile împotriva Grupului Wagner, catalogând compania de mercenari ruși care luptă în Ucraina drept o organizație criminală transnațională responsabilă de încălcări pe scară largă ale drepturilor omului.

Grupul Wagner, grav sancționat de SUA

Wagner a fost blocat în lupta pentru cucerirea orașelor Bahmut și Soledar din regiunea ucraineană Donețk, în estul Ucrainei, unde oficialii occidentali și ucraineni au declarat că grupul folosește deținuți drept carne de tun.

Departamentul de Trezorerie al SUA, în cadrul acțiunii care vizează zeci de persoane și entități în efortul de a diminua capacitatea Rusiei de a purta războiul, a declarat joi că a desemnat Grupul Wagner drept o „organizație criminală transnațională semnificativă”.

„Personalul Wagner s-a implicat într-un model continuu de activități criminale grave, inclusiv execuții în masă, violuri, răpiri de copii și abuzuri fizice în Republica Centrafricană (RCA) și Mali”, a precizat Trezoreria într-un comunicat.

De asemenea, Washingtonul a desemnat și alte entități pe care le-a acuzat că sprijină operațiunile militare ale Grupului Wagner, inclusiv firma de tehnologie cu sediul în Rusia Joint Stock Company Terra Tech (Terra Tech), și a vizat complexul industrial de apărare al Rusiei.

O companie a furnizat grupului imagini din satelit cu locații din Ucraina

Trezoreria a desemnat entitățile cu sediul în China Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, cunoscută sub numele de Spacety China, acuzând-o că a furnizat Wagner cu imagini radar din satelit deasupra unor locații din Ucraina către Terra Tech.

„Aceste imagini au fost colectate pentru a permite operațiunile de luptă ale Wagner în Ucraina”, a declarat Trezoreria. „Sancțiunile extinse de astăzi împotriva Wagner … vor împiedica și mai mult capacitatea (președintelui rus Vladimir) Putin de a-și înarma și echipa mașina de război”, a declarat secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, în comunicat.

Purtătorul de cuvânt pentru securitate națională al Casei Albe, John Kirby, a declarat săptămâna trecută că Putin a apelat tot mai des la Wagner pentru sprijin militar, provocând unele tensiuni la Moscova.

El a precizat că Statele Unite evaluează că Wagner are aproximativ 50.000 de oameni desfășurați în Ucraina, inclusiv 40.000 de condamnați recrutați din închisorile rusești.