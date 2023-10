Star Wars Eclipse nu a fost abandonat: Ce se întâmplă cu jocul anunțat în 2021

Star Wars Eclipse a fost anunțată în 2021 și de atunci nu s-a mai văzut mare lucru despre ea

De când Star Wars Eclipse a fost dezvăluit pentru prima dată în urmă cu doi ani, am văzut și am auzit puțin despre următorul joc de la Quantic Dream, dezvoltatorul din spatele Heavy Rain și Detroit: Become Human. Cu toate acestea, dezvoltatorii din spatele jocului au dezvăluit că la fel ca în aventurile anterioare ale studioului, povestea lui Eclipse va continua indiferent de personajele care vor muri, o calitate care nu a fost văzută în niciun alt joc Star Wars până în prezent.

Am confirmat pentru prima dată că Star Wars Eclipse era în dezvoltare în septembrie 2021, înainte de dezvăluirea sa oficială la The Game Awards din decembrie. Eclipse este plasat în epoca High Republic a francizei, cu sute de ani înaintea lui Anakin Skywalker și Han Solo. Este o epocă de aur pentru Jedi și republica pe care o apără și o perioadă cu mult diferită de perioada acoperită de filme și showuri TV.

Și, spre deosebire de jocurile anterioare Quantic Dream – care erau bazate pe narațiuni, aventuri pline de QTE – Star Wars Eclipse se pregătește să fie un joc de acțiune. Chiar și așa, studioul a confirmat că ADN-ul catalogului său mai contemplativ va rămâne evident și în Eclipse.

Game Over

Lisa Pendse, vicepreședinte de marketing pentru Quantic Dream, a declarat pentru IGN în timpul unui interviu recent la Tokyo Game Show că, deși studioul dorește ca oamenii să știe că acesta este un joc de acțiune și aventură, va avea în continuare „toate elementele pe care le-ai avea să vă așteptați și să vreți de la un titlu Quantic Dream”, inclusiv „narațiuni complicate ramificate” și abilitatea de a juca ca personaje diferite. Un alt element cheie este că, indiferent cât de prost ai strica sau cine moare, povestea jocului va continua să zboare.

„Nu există game over”, a spus Pendse. „Oricine poate muri, orice se poate întâmpla și povestea continuă, astfel încât acele semnături sunt încă acolo.”

După cum am menționat, acest lucru s-a întâmplat și în celelalte jocuri create de studio. De exemplu, în Beyond: Two Souls, au existat părți ale jocului în care trebuia să scapi de poliție, cum ar fi când te aflai la bordul unui tren. Dacă ai strica asta, ai fi prins și povestea s-ar schimba, deoarece trebuia să scapi dintr-un scenariu diferit, cu personaje diferite.

Ceea ce este interesant pentru mine, ca fan Războiul Stelelor, este că această cantitate de libertate nu este ceva ce vedem în mod obișnuit în jocurile Războiul Stelelor. Sigur că unele au avut finaluri alternative, dar în afara jocurilor Knights of the Old Republic, majoritatea jocurilor Războiul Stelelor nu te lasă să schimbi prea mult lucrurile. Voi fi curios să văd cum comunitatea Star Wars gestionează acest nivel de libertate în locuri precum Wookieepedia.