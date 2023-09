Soția fotbalistului Joyskim Dawa, mărturie cutremurătoare. „A auzit suporteri care imitau maimuţe”

Soția fotbalistului Joyskim Dawa a decis să vorbească deschis despre coșmarul prin care trece soțul său în fotbalul românesc. Sofia a acordat un interviu în care a dezvăluit că sunt meciuri unde fanii imită maimuțele și a povestit ce s-a întâmplat în momentul în care un fotbalist din liga a treia a lansat jigniri îngrozitoare pentru că „nu i-a ieșit” biletul de la pariuri.

Joyskim Dawa a greșit grav la meciul cu FC Hermannstadt. Fundașul camerunez a fost eliminat în minutul 60, când echipa lui conducea cu 2-1, iar intervenția lui neglijentă, din careu, a provocat lovitura de la 11 metri din care formația gazdă a egalat. Mihai Stoica s-a enervat și i-a transmis că din cauza lui echipa a ratat șansa de a câștiga un meci foarte important, pe terenul unei echipe foarte puternice.

Fundașul FCSB a fost atacat dur pe rețelele sociale și chiar un jucător de fotbal din liga a treia l-a jignit, supărat că nu i-a ieșit biletul de la pariuri pentru că roș-albaștrii au ratat succesul. „Ești retardat? Două goluri? Slab nenorocit, ești cel mai slab fundaș din Liga 1. Rahat prost, fucking n***a”, i-a scris Robert Stănici lui Dawa. După ce și-a dat seama ce a făcut, fotbalistul din liga a treia s-a scuzat și a spus că mesajele au fost scrise de o persoană care i-a „spart” contul de pe rețelele sociale.

Replica lui nu a convins-o pe soția lui Joyskim Dawa, care a dezvăluit că soțul ei a fost cel care i-a arătat mesajele.

„M-a sunat. Şi mi-a arătat mesajele, iar eu am rămas aşa… M-a durut pentru că şi pe soţul meu l-a durut ce s-a întâmplat. Dawa e mai calm, eu sunt mai impulsivă”, a declarat Sofia Dawa.

Soția fotbalistului de la FCSB susține că nu este prima oară când se întâmplă episoade de acest gen și a povestit că soțul ei este foarte des jignit, mai ales la partidele din deplasare.

Joyskim Dawa a reacționat pentru prima oară și a postat o fotografie cu Nelson Mandela, iar lângă ea a scris un mesaj prin care și-a „strigat” nemulțumirea.

„Salutare, univers fotbalistic. Așa cum ați văzut sau ați auzit, după cel mai recent meci am primit mai multe insulte rasiste pe rețelele socializare. Nu e un caz izolat. S-a întâmplat și înainte, dar până acum nu am spus nimic, mi-am văzut de drum. Astăzi am decis să spun stop.

Suntem în 2023 și anumite lucruri trebuie să se schimbe în lumea fotbalului, dar și în afara lui. Trebuie aplicate sancțiuni împotriva oamenilor identificați în aceste cazuri, trebuie dat un exemplu și să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla în viitor.

E inacceptabil că într-o lume cu un mixt de culturi și de culori să existe în continuare flagelul rasismului, mai ales în sport, un loc unde știm că nu există granițe.

Vreau să știți că sunt conștient că doar o minoritate a oamenilor este rasistă și că suporterii adevărați mă susțin, îmi demonstrează că mă respectă și că mă iubesc. Vă mulțumesc pentru toate mesajele trimise și pentru sprijinul vostru.

Astfel de lucruri nu mă vor demoraliza. Din contră, mă vor face mai puternic în viitor. Sunt foarte mândru că aparțin comunității oamenilor de culoare, o parte integrantă a diversității și bogăției lumii. Lupta continuă. Spuneți nu rasismului!”, a scris Dawa pe contul său oficial de Instagram.