Situație critică în Turcia, la unul dintre cele mai mari baraje din lume. Se poate rupe oricând din cauza fisurilor apărute

Turcia se confruntă cu o nouă problemă! Mai multe fisuri au apărut în barajul Atatürk, unul dintre cele mai mari din lume, după cutremurele masive care au lovit această țară. Experții avertizează că se poate rupe oricând, iar inundațiile pot afecta localitățile de pe o rază de 30 de kilometri pătrați!

Barajul Atatürk, construit în sud-estul Turciei, este în stare critică, după ce două cutremure devastatoare (7,8 și 7,5 pe scara Richter) s-au produs relativ aproape de acesta. Specialiștii semnalează că structura lui se poate rupe în orice moment din cauza fisurilor apărute. Dacă s-ar întâmpla asta, deznodământul ar fi tragic: o zonă de 30 de kilometri pătrați va fi sub ape!

Unul dintre cele mai mari baraje din lume (barajul Ataturk din sud-estul Turciei) este în stare critică, în urma cutremurelor extrem de puternice de luni, 6 februarie. Zonele din jur au fost deja evacuate din cauza fisurilor apărute. Experții au avertizat că barajul s-ar putea rupe în orice moment, ceea ce ar fi o catastrofă pe-o rază de 30 de kilometri pătrați. Dr. Nasi Göryur, profesor turc de seismologie, a transmis un semnal de alarmă: „Facem un apel către părțile interesate: verificați barajele din regiune”.

Multiple cracks in Atatürk Dam of Turkey after the massive earthquakes. Nearby area are being vacant. Experts warned that dam may break any time and flood may impact in 30 square kilometres areas near the dam #earthquake #earthquakeinturkey pic.twitter.com/V9SIj3v8ma

Barajul Ataturk este structura principală a Proiectului GAP Anatolia de Sud-Est (Proiectul Guneydou Anadolu) ce utlizează resursele de apă ale izvoarelor Tigru și Eufrat. Acesta este unul dintre cele mai mari din lume în ceea ce privește volumul de construcție și producția de energie hidroelectrică.

În prezent, proiectul GAP are 13 baraje: șapte controlează apele râului Eufrat și șase pe cele ale râului Tigru. Impresionantul baraj Ataturk face parte din Mediul Eufrat, formând lacul cu același nume, al treilea ca mărime din Turcia. Rezervorul său are o suprafață de 817 kilometri pătrați, iar volumul estimat de apă este de 48,7 kilometri cubi.

În urmă cu aproape trei decenii, nivelul apei din lac a atins nivelul maxim, adică 546 de metri. De atunci, însă, a fluctuat între 526 m deasupra nivelului mării și 537 m deasupra nivelului mării.

Din păcate, barajul lacului Midanki din Afrin, nordul Siriei, s-a crăpat din aceeași cauză. Dacă nu se intervine pentru refacerea fisurilor, s-ar putea produce o tragedie mai gravă decât un cutremur, a relatat un internaut pe Twitter.

The Midanki Lake dam in Afrin, northern Syria, has cracked. If the international community does not intervene and send committees for the dam, there may be a tragedy greater than an earthquake.#earthquake pic.twitter.com/Eq8iwcM6S6

— Hiba karm (@Hibakarm) February 6, 2023