Singura țară NATO care ia în serios amenințarea rușilor. Cum se apără de o eventuală invazie – FOTO

Un stat NATO și UE pare să fie singura țară, apropiată geografic de conflictul Moscova-Kiev, care ia în serios amenințarea rușilor și instalează bariere antitanc la granița cu Rusia și Belarus. Este vorba despre Polonia, care şi-a întărit frontiera într-un moment marcant pentru flancul estic al alianței militare occidentale: împlinirea unui an de război.

Varșovia a transmis că prima barieră a fost instalată la graniţa cu exclava rusă Kaliningrad, postând imagini cu barele metalice unghiulare („arici” antitanc, vezi mai jos), menite să împiedice pătrunderea vehiculelor blindate. De asemenea, Polonia intenţionează să facă același lucru la frontiera cu Belarus, care are o lungime de circa 418 kilometri. Este bine știut faptul că preşedintele Aleksandr Lukaşenko este bun prieten cu Putin, iar forţele ruse au lansat atacuri asupra Ucrainei de pe teritoriul aliat. Până acum, această ţară nu a intervenit activ în bătălia Kremlinului.

Ministerul Apărării din Polonia, țară care a găzduit summitul București 9, a decis montarea unor baricade antitanc la granițele cu Federația Rusă și Belarus. Ministrul Mariusz Błaszczak a dezvăluit motivul: „Am demarat o extindere preventivă a măsurilor de securitate la granițele cu Rusia și Belarus. Aceasta face parte din strategia noastră de apărare. Primele fortificații sunt deja amplasate la granița cu regiunea Kaliningrad”.

Măsura Poloniei de a instala baricade la granițele sale vine la doar două zile după ce președintele american Joe Biden a rostit un discurs istoric la Varșovia. Totodată, în cursul zilei de miercuri, tot la Varșovia, liderul SUA s-a întâlnirit cu șefii statelor de pe flancul estic al NATO.

„Am fost în locul în care pacea și stabilitatea se regăsesc (n.r. – la Kiev). Kievul este liber. Atunci când Rusia a invadat, întreaga lume a fost testată. Toate democrațiile au primit un test. Răspunsul Ucrainei a fost unul profund. Am arătat că suntem și vom fi uniți. Ne vom ridica împotriva agresiunii. Vom ajuta oamenii să trăiască liber. Putin a crezut că războiul va fi rapid. S-a înșelat. La un an de la începerea acestui război, Putin nu mai are aceeași putere. NATO nu va fi divizat. Vom sta alături de Ucraina astăzi, mâine și întotdeauna. Brutalitatea nu va câștiga împotriva dorinței de libertate”, a afirmat Biden.