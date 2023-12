”N-a fost deloc inteligent”. Simona Halep, acuzată de o semifinalistă de la Wimbledon. Ce îi reproșează sportivei din România

Simona Halep traversează cea mai grea perioadă din cariera sa, după ce a fost depistată pozitiv și suspendată. Sportiva se află în așteptarea procesului de la TAS și o fostă jucătoare de tenis a vorbit despre cazul de dopaj al româncei. Aceasta a arătat cu degetul spre fostul lider WTA și a subliniat că ”nu a fost deloc inteligent” ce a făcut.

”Jucătoarea este responsabilă”

Simona Halep a fost suspendată din tenis timp de patru ani, după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat, o substanță interzisă, la US Open 2022. Sportiva a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, unde speră să obțină o reducere a pedepsei, iar cazul ei va fi judecat între 7 și 9 februarie 2024.

Fosta jucătoare americană Alexandra Stevenson, semifinalista de la Wimbledon din 1999, a vorbit despre cazul de dopaj în care este implicată Simona Halep. Ea a subliniat că ”nu a fost deloc inteligent” din partea româncei că i-a oferit întreaga responsabilitate lui Patrick Mouratoglou să-i aleagă suplimentele. În plus, afirmă că era și obligația fostului lider mondial să verifice.

„Totul este încă uluitor pentru mine, pentru că ea a predat totul antrenorului ei: nutriția, antrenamentele, încrederea ei. Ea și-a predat toată ființa sportivă echipei lui Mouratoglou. Acum, a fost un lucru inteligent pe care l-a făcut? Nu, desigur, nu a fost ceva inteligent ce a făcut, pentru că, la sfârșitul zilei, jucătoarea este responsabilă. Până la urmă, ea a luat tot ce a luat și de asta îmi este dificil, ca sportiv, să mă împac cu situația”, a spus Alexandra Stevenson, conform Sports Illustrated.

Alexandra Stevensen, fostă jucătoare clasată pe locul 18 in ierarhia mondială, mai are în palmares și o semifinală la US Open dublu mixt in 1999. Ea a caâșigat din tenis peste 1.4 milioane de dolari.

Simona Halep, despre retragerea din tenis

De curând, Simona Halep a oferit un amplu interviu în presa internațională în care a vorbit despre această perioadă atât de complicată și despre finalul carierei sale. Ea a mărturisit că va trebui să renunțe la tenis, dacă la TAS nu obține reducerea pedepsei de patru ani.

”Patru ani înseamnă mult, la vârsta mea cel puțin. Pentru un sportiv care a făcut timp de 25 de ani acest lucru în fiecare zi și și-a dedicat viața tenisului și sportului, nu știu cum va fi, dar este catastrofal.

Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil va fi sfârșitul carierei mele, da. Și pentru ceva ce nu am făcut și nu este din vina mea, este și mai catastrofal”, a declarat Simona Halep, într-un interviu Euronews.

Acuzația Simoni Halep la adresa lui Patrick Mouratoglou

Simona Halep nu l-a uitat nici pe fostul său antrenor, Patrick Mouratoglou, pe care l-a atacat pentru prima dată de la izbucnirea scandalului. Dubla câștigătoare de Grand Slam a vorbit despre implicarea francezului în cazul de dopaj și a dezvîluit că a renunțat la colaborarea cu academia acestuia.

Recent, Patrick Mouratoglou a făcut declarații publice despre suspendarea Simonei Halep. El și-a asumat răspunderea pentru suplimentul contaminat pe care l-a luat jucătoarea de tenis și a recunoscut că echipa sa a greșit.

”Într-adevăr, a ieșit public. Mi-aș fi dorit să fi făcut asta puțin mai devreme. Mi-a fost greu, pentru că mereu am avut încredere în echipele mele, în echipele anterioare și în toți cei cu care lucrez (…)

Mereu am avut încredere, iar încrederea mea este acum un pic zdruncinată. Am încetat să mai lucrez cu Academia Mouratoglou de ceva timp”, a spus Simona Halep, potrivit sursei citate.

Simona Halep a fost găsită vinovată de două încălcări ale regulamentului antidoping, utilizarea unei substanțe interzise, roxadustat, și a unei ”metode/substanțe interzise” pe durata sezonului 2022, concluzie la care experții ITIA au ajuns pe baza datelor din pașaportul ei biologic.