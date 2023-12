Simona Halep se teme înaintea audierii de la TAS. A vorbit prima dată despre retragere: ”Va fi sfârșitul carierei”

Simona Halep traversează cea mai grea perioadă a carierei sale după ce a fost suspendată patru ani din tenis, pentru dopaj. Sportiva a făcut apel la TAS și așteaptă să fie audiată la începutul anului viitor. Într-un preview al unui interviu, aceasta a vorbit pentru prima dată despre retragere. Ce a spus fostul lider mondial.

Simona Halep a fost depistată pozitiv la US Open 2022 și a primit un verdict dur din partea Tribunalului Sport Resolutions, din Marea Britanie: patru ani de suspendare. Pe 24 octombrie, sportiva din Constanța a făcut apel la TAS, ultima instanță unde poate să-și caute dreptatea și unde speră la o anulare sau măcar la o diminuare a perioadei de suspendare. Ea va fi audiată în Elveția în perioada 7-9 februarie.

Simona Halep a vorbit pentru prima dată despre retragere înaintea audierii de la TAS, într-un preview al unui interviu acordat Euronews. Ea a precizat că păstrarea suspendării de patru ani ar însemna finalul carierei. 6 octombrie 2026 ar fi data la care suspendarea Simonei Halep ar expira, în cazul în care TAS nu schimbă decizia.

”A trecut deja mai mult de un an, fiecare zi a fost dureroasă, plină de emoții. A fost un șoc când am primit scrisoarea că proba mea de urină a fost pozitivă. Știu că nu am făcut nimic greșit, știu că sunt curată. Am fost mereu împotriva dopajului.

Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil, va fi finalul carierei mele”, a declarat Simona Halep.