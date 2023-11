Serialul dramă-thriller de succes de pe SkyShowtime are un nou sezon: Când poți vedea noile aventuri din Yellowjackets

Sezonul al doilea al serialului dramă-thriller de succes Yellowjackets este disponibil pe SkyShowtime. Al doilea sezon al serialului nominalizat la Emmy a avut premiera pe rețeaua de streaming sâmbăta trecută.

Yellowjackets, sezon nou, pe SkyShowtime

Deja disponibil pe SkyShowtime, primul sezon al serialului Yellowjackets are un scor rar întâlnit de 100% pe Rotten Tomatoes și a primit șapte nominalizări la premiile Emmy.

Începând din 28 octombrie, fanii acestui serial dramă-thriller de top poturmări soarta personajelor în cel de-al doilea sezon, disponibil pentru vizionare în România pe SkyShowtime, cu noi episoade lansate săptămânal.

Creat de Ashley Lyle și Bart Nickerson (Narcos), din distribuția Yellowjackets fac parte Melanie Lynskey (Castle Rock), nominalizată la Emmy și câștigătoarea Critics Choice Award, precum și Juliette Lewis (Camping), nominalizată la Oscar și Emmy, Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything), nominalizată la Emmy și Tawny Cypress (Unforgettable).

Povestea serialului de succes

În egală măsură poveste de supraviețuire, horror psihologic și dramă despre maturizare, Yellowjacketsprezintă întâmplările unor fete din echipa de fotbal a unui liceu, extrem de talentate, care devin supraviețuitoarele (ne)fericite ale unui accident de avion care are loc în sălbăticia îndepărtată din nord. Serialul prezintă decăderea lor de la un colectiv complicat, dar coagulat, la grupuri sălbăticite, urmărind în același timp viețile pe care au încercat să le refacă cu aproape 25 de ani mai târziu, demonstrând că trecutul nu a fost niciodată cu adevărat uitat și că ceea ce a început în pustietate nu este nici pe departe încheiat.

În sezonul al doilea se alătură serialului, ca parte a unui grup de actori-invitați: Lauren Ambrose (Six Feet Under, Servant) și Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi), împreună cu Elijah Wood (trilogia Stăpânul Inelelor). În sezonul doi joacă și Sophie Nélisse (The Book Thief), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Sophie Thatcher (Prospect), Samantha Hanratty (Shameless), Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road), Liv Hewson (Santa Clarita Diet), Steven Krueger (The Originals), Warren Kole (Shades of Blue) și Kevin Alves (Locke & Key). Yellowjackets este distribuit pe plan internațional de Paramount Global Content Distribution.

Ca referință, serviciul SkyShowtime este disponibil direct pentru clienți prin intermediul aplicației SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung și prin intermediul site-ului web: www.skyshowtime.com. Prețul lunar al abonamentului la SkyShowtime este de 3,99 euro (fără reclame).