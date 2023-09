Serena Williams nu își sărbătorește niciodată ziua de naștere. Motivul este surprinzător

Cu doar o zi înainte de aniversarea Simonei Halep, și Serena Williams, cea care a atacat-o pe sportiva din România după aflarea verdictului în cazul de dopaj, a împlinit 42 de ani. Aceasta nu își sărbătorește niciodată ziua de naștere, iar motivul este unul surprinzător.

Serena Williams a tras cortina peste o carieră în tenis de 27 de ani, în care a obținut 23 de titluri de Grand Slam, cele mai multe câștigate de o jucătoare în era Open, și 319 săptămâni petrecute pe prima poziție a ierarhiei WTA. Aceasta a jucat ultimul meci la US Open 2022, la vârsta de 41 de ani.

Serena Williams trece printr-o perioadă fericită din viața sa, după ce în urmă cu o lună a devenit mamă pentru a doua oară. Iar zilele acestea a mai avut un motiv de bucurie. Ea a împlinit, pe 26 septembrie, 42 de ani, dar nu a făcut nicio petrecere pentru că nu își sărbătorește niciodată ziua de naștere. Iar motivul este că întreaga ei familie nu crede în „tradiția de celebrare a zilelor de naștere”, fiind crescută ca Martor al lui Iehova,

De asemenea, credința religioasă spune că membrii nu-și sărbătoresc zilele de naștere. Între sărbătorile interzise se mai regăsesc Crăciunul, Paștele sau 8 Martie, aceste sărbători folosind argumente biblice. Surorile lui Williams s-au convertit în anii 1980 la Martorii lui Iohova.

Citește și: Serena Williams, dată în judecată. Jucătoarea de tenis are mari probleme cu legea

La doar patru luni după ce a renunat la tenis, mai exact pe 8 ianuarie, Serena Williams a fost botezată în cultul Martorii lui Iehova din West Palm Beach, Florida, iar pe rețelele de socializare au apărut imagini de la ceremonie.

Fosta aversară a Simonei Halep din finala de la Wimbledon 2019 a devenit din ce în ce mai atrasă de spiritualitate cu aproximativ cinci ani în urmă.

Citește și: Serena Williams a devenit din nou mamă. Ce nume a ales pentru mezina familiei – VIDEO & FOTO

Serena Williams, the famous Tennis player got baptized today at the Jehovah’s Witness Assembly in West Palm Beach Florida.

According to the Governing Body of the religious sect in Watchtower 2019, study 40, paragraph 14, only baptised Witnesses will be saved. pic.twitter.com/wd9E897pFL

— Uptown Press NG (@RealMoshudKarim) January 8, 2023