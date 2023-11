Serena Williams a dat o nouă lovitură. Cu ce titlu istoric s-a ales. Este prima sportivă care îl primește

Serena Williams, marea rivală a Simonei Halep, a scris istorie în tenis cu 23 de tilturi de Grand Slam, iar acum a dat o altă lovitură. Aceasta a primit un titlu istoric, devenind prima sportivă care s-a ales cu prestigioasa distincție. Iată, despre ce premiu este vorba.

Serena Williams este una dintre cele mai mari tenismene din istoria acestui sport, iar acum a dat lovitura într-un alt domeniu. Ea a primit un prestigios premiu care, de-a lungul timpului, a fost acordat unor celebrități de talie mondială, printre care se numără Naomi Campbell, Lenny Kravitz, Zendaya, Jennifer Lopez sau Rihanna.

Legenda tenisului, cu nu mai puțin de 23 de titluri de Grand Slam în palmares, a fost recunoscută drept ”Fashion Icon” la ceremonia CFDA Fashion Awards 2023. Astfel, Serena Williams a fost desemnată oficial ”o icoană a modei” de către Consiliul Creatorilor de Modă din America, devenind prima sportivă care primește această distincție.

Premiul i-a fost înmânat de celebra, Kim Kardashian, laureată CFDA anul trecut. Aceasta a numit- o pe fosta tenismenă ”neînfricată, eroină, autentică, iconic – cel mai mare din toate timpurile”.

Gala a avut loc la New York, pe 6 noiembrie, și a fost prezentată de actrița Sarah Jessica Parker. Premiile CFDA Fashion Awards sunt considerate echivalentul Oscarurilor în industria modei. Serena Williams a povestit cum a devenit moda un mod de exprimare preferat pentru ea.

”Știam când eram mică că sunt diferită, așa că am explorat moda și stilul ca o modalitate de a mă distinge. În multe privințe pentru mine, terenurile de tenis au devenit podiumul mea, iar US. Open a reprezentat săptămâna modei din New York pentru mine. Reinterpretarea ținutei tradiționale de tenis a devenit o normalitate”, a spus Serena Williams, citată de Associated Press.