Selecția naturală ar putea fi valabilă și pentru obiectele fără viață. Cum funcționează, teoria uluitoare a oamenilor de știință

Selecția naturală este una dintre „cheile de boltă” ale teoriei evoluției speciilor a lui Charles Darwin. Este mecanismul fundamental al evoluției speciilor de plante și de animale, general acceptat de știință. Dar un studiu recent extinde acest proces și la obiectele fără viață, la sistemele nevii, ceea ce reprezintă o revoluție uriașă la peste 160 de ani de la teoria darwinistă.

Selecția naturală este considerată, din 1859, de la apariție lucrării lui Charles Darwin despre originea speciilor, mecanismul fundamental al evoluției speciilor de plante și de animale.

Ea constă în eliminarea, prin lupta pentru existență și supraviețuirea celui mai puternic, a indivizilor cu însușiri necorespunzătoare și păstrarea celor cu însușiri avantajoase din punct de vedere biologic.

Mai mulți oameni de știință și filosofi au colaborat pentru a prezenta ceea ce susțin că este o nouă lege a naturii: sistemele complexe evoluează în moduri similare, indiferent dacă implică sau nu viață. Aceste sisteme nu numai că devin mai complexe odată cu trecerea timpului, dar realizează și o mai mare diversitate și modelare.

Cu o încredere pe care unii ar putea-o caracteriza drept orgoliu, autorii plasează această teorie asupra funcționării lumii naturale alături de marile descrieri ale mișcării, gravitației și energiei dezvoltate în secolele 17 -18, de savanți precum Darwin și Newton. Ei pretind că au creat o lege a naturii din „echivalențe conceptuale între fenomene disparate”.

Marea intuiție a lui Charles Darwin a fost că evoluția viețuitoarelor este condusă de selecția naturală, adică supraviețuirea organismelor mai puternice și mai potrivite pentru a se reproduce și a transmite caracteristicile care le fac să aibă succes.

Conform noii legi, ceva similar se aplică în sistemele capabile de multe configurații, chiar și atunci când acestea nu se pot reproduce.

Aceste tipuri de sisteme pot fi configurate în multe moduri, dar nu toate se vor dovedi stabile. Anumite forme supraviețuiesc, în timp ce altele se schimbă până ajung și ele într-o stare durabilă.

„O componentă importantă a acestei noi legi naturale propusă este ideea de „selecție pentru funcție”, a spus dr. Michael Wong, de la Carnegie Institution for Science, autorul principal al studiului publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.

„În această nouă lucrare, luăm în considerare evoluția în sensul cel mai larg – schimbarea de-a lungul timpului – care include evoluția darwiniană bazată pe detaliile ‘descendenței cu modificare’”, a adăugat Wong.