Secretul cimentului folosit de romani a fost aflat: de ce rezistă construcțiile de aproape 2.000 de ani

Civilizația romană și imperiul ce a stăpânit o bună parte din lumea europeană și mediteraneeană au lăsat urme adânci în istoria omenirii. Dar una dintre amprentele concrete ce pot fi văzute și astăzi sunt anumite construcții din beton, ce au rezistat mileniilor, precum apeductele și, mai ales, Panteonul din Roma. Oamenii de știință au aflat care este misterul producerii acelui beton ce a făcut ca acele construcții să rămână mai rezistente decât unele moderne.

Chiar și după aproape 2.000 de ani, Panteonul din Roma – cel mai bun exemplu în acest sens – este o clădire funcțională putând fi vizitat de turiști.

Construit inițial ca templu pentru zeii păgâni romani, în anul 27 d. Hr, el fost distrus de incendii și reconstruit de două ori, ultima oară în jurul anului 125 d.Hr, de împăratul Hadrianus.

Ulterior, Panteonul a fost transformat în biserică creștină din anul 609 d.Hr. Deține și astăzi recordul pentru cea mai mare cupolă din beton nearmat din lume, cu un diametru interior de 43 de metri.

Cercetătorii au descoperit, de-a lungul timpului, că unul dintre secretele rezistenței incredibile a betonului făcut de romani era folosirea unui material neobișnuit, pozzolana, o cenușă vulcanică numită după orașul italian Pozzuoli, unde a fost descoperit un depozit uriaș de astfel de cenușă. Aceasta, în amestec cu calcarul și apa făcea ca betonul să fie deosebit de rezistent.

Dar o echipă internațională de cercetători americani și europeni condusă de Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) consideră că au descoperit și un alt element major al „poveștii” betonului roman.

Ei au ajuns la concluzia că nu doar materialele erau ușor diferite față de ceea ce se credea înainte, dar și tehnica de amestecare a acestora era una aparte.

Mai precis, de această dată, oamenii de ştiinţă şi-au concentrat atenţia asupra prezenţei unui alt element caracteristic: mici fragmente de un alb strălucitor, provenite din var, un alt ingredient folosit la obţinerea betonului.

„De când am început să studiez betonul roman, am fost mereu fascinat de prezenţa acelor fragmente. Ele nu sunt prezente în betonul modern, atunci de ce apar în cel din Antichitate?, a transmis, într-un comunicat, Admir Masic, coautor al acestui studiu publicat în revista Science Advances şi profesor la prestigiosul Massachusetts Institute of Technology (MIT), conform sciencealert.com.