Se taie toate prețurile la mâncare: Legea care forțează mâna marilor magazine, la ce apar ieftiniri

Finele de an aduce o serie de ieftiniri în lanț la raft, datorită unei măsuri adoptate de autoritățile guvernamentale privind limitarea adaosului comercial.

După cum știm, pe piața alimentară din România există o măsuri privind limitarea adaosului comercial. Noutatea constă în faptul că această lege, care urmează să expire în curând, ar putea fi prelungită până la finalul anului curent.

Se ieftinește mâncarea

Concret, limitarea adaosului comercial la mai multe produse agricole și alimentare ar urma sa înceteze la final de octombrie, însă datorită unui proiect votat săptămâna aceasta în Senat, măsura ar putea fi prelungită până la finalul anului 2023.

Cu alte cuvinte, și în lunile următoare ne vom bucura de ieftiniri la mai multe produse alimentare de bază.

Cât de mult au scăzut prețurile în ultima vreme

Pe baza măsurii care este deja în vigoare din luna iulie, prețurile la mai multe produse de bază au scăzut simțitor, ne transmit autoritățile.

Conform unei analize a Consiliului Concurenței, prețurile medii ale alimentelor de bază vizate de ordonanța de plafonare a adaosurilor comerciale au scăzut cu până la 49% în marile lanțuri de magazine, în luna august a acestui an comparativ cu luna iunie din 2023.

Cele mai mari reduceri s-au înregistrat la fructe și legume: prețul mediu al prunelor a scăzut cu 49%, cel al strugurilor, cu 47%, în timp ce roșiile, ceapa, ardeii galbeni, morcovii și cartofii s-au ieftinit cu 31% până la 37%, în august 2023 față de iunie 2023. Din categoria lactatelor, prețul mediu al brânzei telemea este cu 16,3% mai mic, cel al iaurtului, cu 10,5%, iar cel al laptelui, cu 6,2%. De menționat că laptele este în continuare vizat de acordul voluntar de reducere a prețului cu 20%, implementat începând din luna mai.

Prețul celorlalte produse regăsite în coșul de consum, precum făina, pâinea, mălaiul, uleiul, ouăle și zahărul, a scăzut, de asemenea, în pe parcursul lunii august. În ceea ce privește carnea de pui și porc, aceasta s-a ieftinit în august față de luna iunie, excepție făcând pulpa de porc cu os al cărei preț a crescut ușor, cu 2%.

Ce spun autoritățile despre limitarea adaosului comercial

„În analizele realizate de-a lungul lunii august, am remarcat că în cea mai mare parte a magazinelor au fost implementate reduceri de prețuri la alimentele de bază. Am constatat că prețurile medii ale unor alimente au scăzut treptat, aici fiind vorba despre iaurt, mălai, carne de porc, ceapă, morcovi, ardei, prune și struguri, dar există și produse cum sunt pâinea, făina, ouăle, pentru care prețurile au fluctuat, situându-se, însă, sub prețul mediu al lunii iunie”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.