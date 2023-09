Se schimbă tichetele de masă în România, odată cu legea. Voucherele de la patron, sub formă de bani

Tichetele de masă ale românilor au suferit mai multe modificări de formă și fond în ultimul deceniu, dar cea mai recentă schimbare are mari șanse să ducă la dispariția lor din mentalul colectiv.

Inițial voucherele de la angajator pentru alimente au fost pe suport de hârtie cu o valoare predefinită. Ulterior, acestea au fost trecute pe un card cât se poate de similar cu cardurile de debit sau credit. Acum, vor deveni cash și se vor impozita. Cu alte cuvinte, nici măcar nu mai sunt tichete de masă, sunt niște bani în plus la salariu din care statul îți bani, la fel ca în cazul salariului obișnuit.

Tichetele de masă, sub formă de bani

Deși a existat foarte multă opoziție pe marginea acestui subiect, Guvernul a decis să permită angajatorilor să aleagă sub ce formă vor acorda de acum înainte tichetele de masă. Acestea pot fi în continuare acordate sub forma unui card emis de firme specializate, dar există și posibilitatea de a fi transpuse în bani în plus la salariu.

”Am lăsat la latitudinea angajatorului să decidă dacă va da banii pe tichet, cum spunem noi, sau îi va da în numerar, îi va plăti oamenilor în numerar. Aceasta este decizia angajatorului, la felul cum va da oamenilor indemnziația de hrană”, a spus Boloș.

Ciolacu a completat declarațiile ministrului de Finanțe insistând pe faptul că o astfel de măsură era necesară din cauza comisioanelor mari percepute de firmele care emit cardurile pentru aceste tichete.

”Este o propunere, pentru că companiile care emit acest tichete au ajuns, totuși, la un comision destul mare din punctul meu de vedere – 3% la emitere, 3% la colectare – după informațiile pe care le am eu. Dacă nu înțelegem că nu putem să avem profit excepțional și poate încadrat și cu 1% (impozit – n.red.), și cu 2 angajați… Eu astfel de șmecherii nu le mai accept și atunci voi lăsa alternativa”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat dacă tichetele de masă ar putea fi acordate și sub formă de bani.

Voucherele de vacanță vor rămâne în continuare pe card, cel puțin momentan. Tichetele de masă sub formă de bani beneficiază de aceleași facilități fiscale precum cele pe card, dar pentru ambele se vor achita contribuțiile de asigurări sociale.