„Se luptă pentru viața ei”. Probleme uriașe pentru campioana care a învins-o pe Ecaterina Szabo la Jocurile Olimpice din anul 1984 – FOTO

O mare campioană trece prin momente critice la doar 55 de ani. Mary Lou Retton, gimnasta care în anul 1984 a învins-o pe Ecaterina Szabo, în lupta pentru aurul olimpic, se află internată, în stare foarte gravă, la terapie intentivă. Fiica ei a dezvăluit că problemele medicale uriașe au fost declanșate de o formă rară de pneumonie.

Mary Lou Retton a fost prima femeie americană care a câştigat medalia de aur la sală la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984. S-a întâmplat în finala de la sărituri în care a obținut nota zece. Următoarele clasate au fost din România: Ecaterina Szabo și Simona Păucă. Tot atunci a fost și prima gimnastă din afara Europei de Est care a câștigat aurul la individual compus.

Marea campioană are acum mari probleme medicale, deși nu a împlinit încă 56 de ani. Mary Lou Retton „se luptă pentru viața ei” fiind internată la terapie intensivă, de aproape o săptămână, pentru că nu poate să respire singură. Situația ei este foarte gravă, iar fiica ei a precizat că problemele medicale sunt provocate de o formă rară de pneumonie. McKenna Kelley a transmis un mesaj prin care i-a rugat pe oameni să facă donații, pentru că mama ei nu este aigurată.

Mary Lou Retton este considerată una dintre cele mai importante gimnaste din istoria SUA. În afara medaliei de aur de la sărituri, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din anul 1984, a câștigat și două medalii de argint, în probele de echipe şi la sărituri, precum şi două medalii de bronz la paralele inegale şi la sol la Jocurile Olimpice. Această performanță este una foarte spectaculoasă în condițiile în care în perioda respectivă, Mary Lou Retton era elevă de liceu și trebuia să acorde un anumit timp zilnic și pentru studiu.

Here is Mary Lou Retton at the 1984 Olympics in LA, scoring a perfect 10 on vault to become the 1st American woman to win the all-around individual gold in gymnastics. Today, she’s in an ICU with no health insurance.

Is this how a national treasure should be treated in the USA? pic.twitter.com/sB3NnQIx0K

— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) October 10, 2023