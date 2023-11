Se întâmplă și la ei. Angela Merkel se coafează pe banii statului, deși a părăsit funcția acum doi ani. Scholz are cheltuieli imense cu coafura și machiajul

Guvernul german a cheltuit aproape 55.000 de euro pentru părul și machiajul fostului cancelar german Angela Merkel de când aceasta a părăsit funcția în 2021.

Angela Merkel încă trimite facturi spre decontare guvernului german

În ciuda faptului că a părăsit funcția supremă a Germaniei în urmă cu aproape doi ani, Merkel continuă să factureze guvernul federal pentru mai multe cheltuieli, potrivit documentelor obținute de Tagesspiegel prin intermediul unei solicitări în baza Freedom of Information Act, scrie Politico.

Merkel, potrivit unui raport anterior al Tagesspiegel, nu și-a păstrat fostul make-up artist, ci angajat unul nou, dar și un hairstilist care lucrează și ca designer de modă, cu sediul în Berlin.

Cancelaria plătește coafura și machiajul lui Merkel atât pentru angajamentele publice, cât și pentru cele private. Până acum, ea a acumulat o factură de 17.200 de euro în 2023, pe lângă o factură de 37.780 de euro în 2022.

„Asumarea costurilor este legată de îndeplinirea sarcinilor oficiale continue – indiferent dacă acestea sunt publice sau nu”, a declarat cancelaria germană pentru Tagesspiegel.

Costurile în creștere ale serviciilor de coafură și machiaj ale oficialilor au stârnit unele critici în trecut, președintele Asociației Contribuabililor, Reiner Holznagel, afirmând că costurile ar trebui „reduse la minimul necesar și, în caz de îndoială, plătite în mod privat”.

Și Olaf Scholz se machiază și se coafează

Nici actualul cancelar german Olaf Scholz nu face economie la cheltuielile pentru ieșirile sale publice, a relatat Tagesspiegel. Până acum, în acest an, reprezentanții cancelariei au cheltuit 21.808 euro pentru cheltuieli cu coafura și machiajul, în timp ce în 2022 cifra a ajuns la 39.910 euro.

Cifrele unei anchete parlamentare de la începutul acestui an arătaseră că cheltuielile pentru fotografi, hairstilisti și make up artiști au crescut la aproximativ 1,5 milioane de euro în primul an complet al guvernului Scholz, în 2022. Aceasta a fost cu aproape 80% mai mult decât în 2021, ultimul an al guvernului Merkel.

Săptămâna trecută, liderul landului Bavaria, Markus Söder, a ținut prima pagină a ziarelor când s-a raportat că biroul său a cheltuit aproape 180.000 de euro pe fotografi independenți numai în 2022. Acest lucru s-a adăugat la cei 36.000 de euro pe an pentru un fotograf angajat permanent.

Cancelaria de stat a declarat că angajează fotografi „în funcție de ocazie, la un tarif orar sau zilnic convenit. Imaginile fiind realizate în scopuri de presă și de relații publice și pentru documentare”.