Se întâmplă din iunie 2023 cu pensiile acestor români. Cine ar putea lua mai puţini bani de la stat, oficialii europeni cer asta

Pensiile românilor vor cunoaște o modificare în luna iunie a anului 2023. Află ce categorie de persoane ar putea suferi tăieri la cererea Comisiei Europene.

Un nou memoriu din partea României a fost trimis către Comisia Europeană cu privire la pensiile speciale. Executivul a transmis către CE uo cerere pentru un nou punct de vedere în ceea ce privește pensiile speciale, astfel că oficialii europeni sunt de părere că aceste pensii necesită o ajustare.

Sursele guvernamentale au oferit informații reporterilor România TV în care afirmă că reprezentanții Comisieu Europene iau în calcul ajustarea pensiilor speciale, astfel că va fi luat în calcul un procent de 45% din ultimul de ani de activitate sau 65% din întreaga carieră.

Noua formulă ar urma să aibă aplicabilitate în cazul tuturor pensiilor speciale, indiferent că pensionarii au fost magistrați, militari sau alte categorii profesionale. Guvernul așteaptă acum un răspund din partea Comisiei Europene care ar ajunge la sfârșitul primăverii, astfel că un vot final în cadrul Parlamentului nu va avea loc.

„Impozitarea pensiilor reprezintă una dintre recomandările făcute de Banca Mondiala, să se discute cu specialiştii, nu fug de răspuns, dar trebuie ca scenariile să fie lucrate de specialiști. Am discutat, trebuie să se pronunțe clar, pensiile militare nu sunt la Ministerul Muncii, nu sunt pensii speciale, revin la acel PNRR scris pe ascuns, unde expresia de pensii speciale. Comisia a interpretat că orice pensie are în componență necontributivitatea este trecută in aceasta categorie, am avut discutii repetate ca integrator de reformă cu ministrul de resort.

Am discutat și cu cei interesați transparent și acel proiect a fost înaintat, e baza unui raport, l-am prezentat personal la Banca Mondială, în decembrie, după care a venit și raportul BM, pe care l-am înaintat Comisiei Europene, vom avea discuții în continuare cu ministerele de linie, sunt două concluzii din măsurile pe care le-am propus în acel proiect de act normativ: una că există o aliniere prin măsuri la contributivitate și, doi, interzicerea abuzării de acel sistem de pensii SPECIALE. Proiectul este în linia strategică corectă”, a declarat Marius Budăi într-o intervenție pe postul de televiziune RTV.