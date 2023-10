Schimbarea WhatsApp care-ți face viața mai ușoară: Cum te loghezi de acum încolo pe platforma deținută de Meta

Schimbarea WhatsApp care se lansează acum îți vine în ajutor. Iată despre ce e vorba.

WhatsApp a anunțat că lansează autentificarea cu chei de acces pe Android. Compania nu a spus deocamdată când va fi disponibilă soluția de conectare pentru alte dispozitive.

Android users can easily and securely log back in with passkeys 🔑 only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy

— WhatsApp (@WhatsApp) October 16, 2023