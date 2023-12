Scenariu apocaliptic: Un asteroid distrus de arme nucleare. Ce s-ar întâmpla cu omenirea, ipoteza șocantă a cercetătorilor

Deși a fost o temă preferată a filmelor cu dezastre SF, distrugerea unui asteroid din lumea reală a fost considerată o idee foarte proastă.

În timp ce o bombă nucleară ar putea distruge un asteroid mai mic, distrugerea unui asteroid mai mare l-ar sparge doar în bucăți. Piesele respective ar amenința în continuare planeta noastră și poate chiar ar înrăutăți lucrurile, producând impacturi multiple pe întreaga planetă.

Dar folosirea armelor nucleare pe un asteroid care vine este cu adevărat o idee proastă? Dacă se folosește tehnica potrivită, o explozie nucleară ar putea fi folosită ca dispozitiv de deviere a asteroizilor.

Cercetătorii de la Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) au creat acum un instrument de modelare care poate simula ce s-ar putea întâmpla dacă un dispozitiv nuclear este detonat deasupra suprafeței unui asteroid. Instrumentul ajută la îmbunătățirea înțelegerii modului în care radiația de la o explozie nucleară interacționează cu suprafața unui asteroid și, de asemenea, analizează dinamica undelor de șoc care ar putea afecta asteroidul interior.

Tehnica explozivă este numită ablație nucleară: radiația exploziei ar vaporiza o parte din suprafața asteroidului, generând o forță explozivă și o schimbare a vitezei ca răspuns.

Modelul poate încorpora o gamă largă de condiții inițiale care simulează tipurile de asteroizi pe care recent am putut să-i studiem de aproape, de la roci solide până la grămezi de moloz. Aceste simulări le oferă oamenilor de știință planetari mai multe perspective – și mai multe opțiuni – pentru momentul în care o rocă spațială ar putea într-o zi să se apropie de Pământ.

„Dacă avem suficient timp de avertizare, am putea lansa un dispozitiv nuclear, trimițându-l la milioane de mile depărtare către un asteroid care se îndreaptă spre Pământ”, a spus cercetătoarea Mary Burkey de la LLNL.

„Apoi am detona dispozitivul și fie am devia asteroidul, menținându-l intact, fie am putea încetini asteroidul, împărțindu-l în fragmente mici, care se mișcă rapid, care ar rata și planeta”.