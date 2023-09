Salariu de până la 4.500 de lei pentru tinerii studenți. Unde te angajezi în timpul facultății, joburile disponibile

Din lipsă de bani, pentru a acumula experiență sau a le face viața mai ușoară părinților, tot mai mulți studenți să gândesc serios să intre în piața muncii. Partea bună este că au o serie stufoasă de opțiuni la dispoziție dacă își doresc un job în 2023.

La momentul de față, pentru persoanele aflate la început de carieră, mai ales din rândul studenților, există în piață locuri de muncă în retail, call center, servicii, domeniul financiar, transporturi, logistică, marketing și divertisment. Deși nu sunt toate salariile foarte generoase, tinerii pot câștiga până la 4500 de lei net în anumite situații.

Câte locuri de muncă sunt disponibile pentru studenții din România

De la începutul lunii august, când a început publicarea anunțurilor pentru toamnă, pe portalul eJobs au fost postate aproximativ 40.000 de locuri de muncă, dintre care aproximativ 25.000 au fost poziții entry-level, iar 13.000 au fost adresate în mod expres studenților, conform datelor obținute de Economedia.ro.

Printre pozițiile disponibile, s-au numărat joburi în retail, call center / BPO, servicii, financiar / bancar, transport / logistică, advertising / marketing / PR și entertainment – joburile de animatori pentru diverse evenimente. Este bine de știut că cei care caută un loc de muncă part-time, pe aceeași platformă, au acces la peste 9000 de joburi cu jumătate de normă, în domenii precum retail, asigurări, servicii și financiar bancar. Nu mai puțin de 360.000 de aplicări pentru diferite poziții au venit de la începutul lunii august din partea segmentului de vârstă 18 – 24 de ani.

“Vedem tot mai mulți tineri care vor să intre pe piața muncii încă din timpul facultății, chiar dacă încă nu sunt deciși ce traseu profesional vor urma. Pentru ei este important să capete experiență și să încerce mai multe domenii pentru a descoperi ce li se potrivește mai bine. Desigur, în această perioadă, se uită către domeniile care au și cele mai multe joburi entry level disponibile, precum retailul sau call center / BPO, dar sunt atrași și de zona de IT”, a explicat reprezentanta plaformei, Ana Călugăru.

“Candidații cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani reprezintă 20% din totalul utilizatorilor platformei bestjobs. Anul acesta, până la finalul lunii august, am înregistrat aproape 1 milion de aplicări din acest segment de vârstă. Procentul raportat lunar este în creștere față de anii trecuți, mai ales dacă ne raportăm la anii de pandemie. Astfel, 10-12% din totalul aplicanților în perioada de pandemie erau din acest segment de vârstă, procentul a urcat la 15-16% în primul an de după pandemie, iar în acest an a ajuns la 18-20%”, a adăugat Ana Vișan, marketing Manager la BestJobs.

Ce salarii câștigă studenții din România, dacă vor să lucreze

Conform datelor eJobs, un student care vrea să lucreze în timpul facultății ajunge la 3500 de lei pentru un loc de muncă full-time, în domenii precum retail și call-center.

“Joburile din Vânzări oferă un salariu aproape egal cu salariul mediu net la nivel național și este domeniul cu cele mai multe oferte, iar tinerii găsesc rapid oferte salariale foarte bune în acest sector. În foarte multe cazuri, ei rămân în acest domeniu pentru ca își pot mări veniturile lunare din bonusuri de performanță, chiar dacă profilul facultății este potrivit pentru alt domeniu”, a ținut să menționeze Vișan de la BestJobs.

Pe această platformă de recrutare, studenții se pot orienta către o poziție de Reprezentant Vânzări prin telefon, cu o ofertă salarială de 700-900 euro net/ lună, Commercial Trainee în București, cu un salariu de 800-900 euro net/ lună, și Sales Assistant în București, cu 650-850 euro net/ lună.